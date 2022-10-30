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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات صادمة عن خطة آبل لتغيير هواتف iPhone 15

تسريبات صادمة عن
تسريبات صادمة عن خطة آبل لتغيير هواتف iPhone 15

كشفت تسريبات صادمة أن شركة آبل الأمريكية ستجري عددا من التغييرات الجذرية على هواتف iPhone 15 القادمة والمقرر إصدارها العام المقبل، حيث ستميز الشركة بين الإمكانات الموجودة في طرز Pro الخاصة بها. 

 

وحسب موقع 9to5Mac فإن المحلل الشهير مينج تشي كو قال إن آبل ستطلق طرازين من الفئة الأكثر تميزا من سلسلة هواتفها هما iPhone 15 Pro و iPhone 15 Ultra وسيكون الأخير بدلا من  iPhone 15 Pro Max الذي اعتاد عليه مستخدمو وجمهور الشركة. 

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ومن المعروف أن هواتف طرز Pro من آبل تحصل على نفس القدرات الخاصة بالكاميرا، مع عدد من التغييرات الطفيفة في الشاشة فقط والبطارية، إلا أن هذه المرة ستطلق آبل هاتف  iPhone 15 Pro مختلفا عن  iPhone 15 Ultra في القدرات المتعلقة بالكاميرا. 

ومن المحتمل أن يحصل هاتف iPhone 15 Pro على تحديث للكاميرا من خلال إضافة عنصرًا بصريًا جديدا مقارنة بسابقه iPhone 14 Pro حيث سيتم تقليل التشوه في الكاميرا ، وهو أمر مهم بشكل خاص في العدسات ذات الزاوية الواسعة.  

و بالنسبة  لهاتف iPhone 15 Ultra الذي سيصبح الأكثر تميزا في السلسلة فسيأتي بقدرات كاميرا أفضل مع تحسينات كبيرة بالإضافة إلى عدسة بيريسكوب جديدة بمعدل 5 أضعاف أكبر تتيح تقريب بصري 10x أو أكبر، على غرار هاتف سامسونج الرائد Galaxy S22 Ultra.

 

وبذلك تكون المرة الأولى التي تفرق بينها شركة آبل بالنسبة لإمكانات وقدرات الكاميرا في هواتفها من طرز Pro الأفضل في السلسلة، حيث يرجع ذلك جزئيًا إلى هدف شركة آبل الواضح المتمثل في زيادة تمييز هذه الطرز عن الطرز غير الاحترافية، وبين التمييز أيضا بين هواتف Pro . 

 

وفي وقت سابق، كشفت تقارير أن سلسلة هواتف iPhone 15 جميعها ستصدر بشاحن من نوع USB-C، أم أن الطرز أو الموديلات الأفضل هي التي ستحصل فقط على الشواحن الجديدة، حيث يعد الأمر أكبر تغيير من نوعه في هواتف آيفون منذ أن أصدرت آبل شاحن lightning  منذ 10 سنوات. 

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