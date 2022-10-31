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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة النواب تناقش طلبات إحاطة لجذب وتشجيع المستثمرين

صدى البلد

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود ، أربعة اجتماعات خلال الأسبوع الجاري علي مدار يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.

تناقش اللجنة غدا الثلاثاء  طلب الإحاطة المقدم من  النائب يونس عبدالرازق فرج، بشأن رفض إدارة الاستثمار بمحافظة كفر الشيخ دخول أو خروج شركاء من الشركات التي تم تأسيسها في المدينة الصناعية بمطوبس مما يعوق الاستثمار ويعد مخالفة للقانون ويؤثر على التوسع في إنشاء المصانع وجذب مزيد من المستثمرين .

كما تناقش ايضا طلب الإحاطة المقدم من  النائب أحمد الحديدي، بشأن عدم تنفيذ المرحلة الثانية في المنطقة الصناعية بالعصافرة - مركز المطرية - محافظة الدقهلية ومنح تيسيرات لتشجيع المستثمرين على بدء مشروعاتهم بالمنطقة الصناعية بالعصافرة.


وتنظر اللجنة يوم الاربعاء المقبل  طلب الإحاطة المقدم من  النائب عبدالرؤوف الطنيخي، بشأن تضرر العاملين بشركة الزيوت المستخلصة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من تدني مستوى الأجور على كافة المستويات مقارنة مع أجور العاملين بالشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
 


وايضا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من  النائب عصام دياب، بشأن المطالبة بسرعة تشكيل لجنة لدراسة مخالفات المنطقة الصناعية بالإسماعيلية وحصر قطع الأراضي والمصانع التي تم تخصيصها في فترات سابقة لأغراض صناعية ولم يتم استغلالها حتى الآن وسحبها وإعادة تخصيصها مرة أخرى للمحافظة على حق الدولة والمساعدة في دفع عجلة الإنتاج.

مجلس النواب لجنة الصناعة بمجلس النواب محافظة كفر الشيخ محافظة الدقهلية لجنة الصناعة

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