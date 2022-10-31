عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

300 مليار جنيه حجم استثمارات القطاع الخاص في العاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، إن حجم استثمارات القطاع الخاص في العاصمة الإدارية الجديدة يصل إلى 300 مليار جنيه.

txt

كيف واجهت العاصمة الإدارية مياه الأمطار؟..المهندس خالد عباس يوضح

txt

العاصمة الإدارية تطلق تطبيقا إلكترونيا للتقديم على إجراءات التراخيص وسداد الرسوم

وأضاف خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدراية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "العاصمة الإدارية تحقق أعلى عوائد استثمارية، مؤكدا أن شركة العاصمة تحققق أرباحا منذ نشأتها ويتم إعلان ميزانيتها.

 

وأشار إلى أنه "تم توقيع عقد إيجار بين شركة العاصمة ووزارة المالية لدفع التزامات الحكومة عن مقرات الوزارات والخدمات".

 

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، أن 80 مليار جنيه قيمة ما تم إنفاقه على مرافق العاصمة الإدارية الجديدة على الأقل.
 

خالد عباس استثمارات القطاع الخاص القطاع الخاص العاصمة الادارية المهندس خالد عباس شركة العاصمة الإدارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توابع هزيمة الأهلي .. تعرف على أول ضحايا فيريرا في الزمالك

أفلام ومسلسلات ورياضة.. توقف100 قناة على النايل سات بشكل مفاجئ.. الأسباب والتفاصيل

الوزير رفض ووعد بحل الأزمة..التفاصيل الكاملة لاستقالة مرتضى منصور من الزمالك

فقد والده وزوجته في 3 أشهر.. حكاية مأساوية وراء هداف الدوري |تفاصيل

أمطار حتى الأربعاء| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

بعد انتشاره على السوشيال ميديا..برلماني يطالب بالقبض على أصحاب فيديو مقلب الجيزة

تزوجتها بدون مأذون والبلد كلها حضرت الفرح.. اعترافات المتهم بهتك عرض فتاة أطفيح

بعد انفصاله عن ميرنا الهلباوي..محمد عطية يثير الجدل حول ارتباطه بمطربة لبنانية

ترشيحاتنا

خسوف كلي.. القمر يتحول إلى اللون الأحمر خلال أسبوع

سوق المستعمل| لو عايز تتعلم السواقة.. سوزكي ماروتي بـ 40 ألف جنيه

الغرف التجارية: القبض علي محتكري السلع وحجبها عن المواطنين

بايدن يرفع العصا أمام رجال الأعمال.. إما الخضوع لأوامره أو مواجهة غضبه

الذهب يتراجع 5 جنيهات جديدة في ختام تعاملات اليوم

أزمة غذاء عالمية.. الاتحاد الأوروبي يهاجم روسيا بعد تعليق صفقة الحبوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون أدوية.. 3 طرق طبيعية لعلاج البواسير سريعا

ماكياج صاخب وإطلالة جريئة.. ياسمين الخطيب تستعرض أنوثتها| شاهد

بمجوهرات صاخبة.. ريم مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

راغدة شلهوب في ندوة بصدى البلد:اتخضيت من ميار الببلاوي بعد مشهدها الجرئ

فيديو

في الفصل والطابور.. وفاة معلمين اثنين داخل مدرستين بالشرقية والقليوبية

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار لمدة 3 أيام

«كوبري الموت».. انقطعت الأسلاك أثناء احتفال ديني في الهند فكانت الكارثة (فيديو)

نظام التقييم لطلاب رابعه وخامسه ابتدائي لمادة التربية الرياضية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ