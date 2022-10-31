300 مليار جنيه حجم استثمارات القطاع الخاص في العاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، إن حجم استثمارات القطاع الخاص في العاصمة الإدارية الجديدة يصل إلى 300 مليار جنيه.

وأضاف خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدراية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "العاصمة الإدارية تحقق أعلى عوائد استثمارية، مؤكدا أن شركة العاصمة تحققق أرباحا منذ نشأتها ويتم إعلان ميزانيتها.

وأشار إلى أنه "تم توقيع عقد إيجار بين شركة العاصمة ووزارة المالية لدفع التزامات الحكومة عن مقرات الوزارات والخدمات".

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، أن 80 مليار جنيه قيمة ما تم إنفاقه على مرافق العاصمة الإدارية الجديدة على الأقل.

