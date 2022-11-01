صحة السويس تتابع أعمال تنظيم الأسرة

اجتمع الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس ، مع مدير إدارة تنظيم الأسرة وعدد من قيادات المديرية ورئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى السويس العام، في حضور الدكتور رضا فكري مدير المكتب الفني بالمديرية ، وذلك لمتابعة وتقييم أنشطة تنظيم الأسرة و متابعة صرف الوسائل وتوافرها بالوحدات والمراكز والمستشفيات وكذلك توافر الأطباء المدربين على معايير تنظيم الأسرة في إجراء المشورة وصرف وتركيب الوسائل المختلفة والمناسبة لكل سيدة.

وكذلك تم التأكيد على متابعة فرق التمريض والرائدات الريفيات والوقوف على مدى تدريبهم لتقديم المشورة، ومعايير صرف الوسائل المسموح بها وطرق التعامل مع المنتفعات، بالإضافة إلى التأكد من توافر المواد الإعلامية اللازمة للتوعية، جاء هذا في لقاء فيديو كونفرانس مع الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة.

كما خرج الاجتماع بعدد من التوصيات لرفع نسب التوعية بأهمية الصحة الإنجابية للسيدات من خلال تدريب جميع أطباء النساء والتوليد على تركيب وسائل تنظيم الأسرة "الولب" وغيرها من الوسائل، كما تم تكليف الدكتورة نيفين منير مدير إدارة التثقيف الصحي علي تدريب المثقفات الصحيات والرائدات الريفيات على توعية وتقديم المشورة والزيارات المنزلية.

كذلك تم تكليف الدكتور إدوارد إميل نائب مدير إدارة العلاج الحر بتقديم إحصائيات خاصة بعيادات تنظيم الأسرة للمستشفيات الخاصة للوقوف على معرفة نسب تركيب وسائل تنظيم الأسرة.

وبنهاية الاجتماع فقد اكد الدكتور إسماعيل الحفناوي على اهمية وجود كفاءات مدربة على معايير تنظيم الأسرة من الأطباء والتمريض بجميع عيادات تنظيم الأسرة و بالعيادات المتنقلة لضمان توفير خدمة ذات جودة للمنتفعات بجميع الأماكن وخاصة الاماكن المحرومة .