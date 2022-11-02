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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي والزمالك الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

صدى البلد

تقام اليوم العديد من المباريات الهامة على المستوى العالمي والمحلي، والذي يأتي أبرزها مباراة الأهلي أمام الداخلية والزمالك أمام إنبي، بينما يواجه ريال مدريد نطيره سيلتك في دوري أبطال أوروبا وفيوتشر أمام أول أغسطس وبيراميدز أمام جمعية نيجيليك في الكونفيدرالية الإفريقية.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الداخلية ضد الأهلي – الساعة 5 مساء - على قناة on time sport     

إنبي ضد الزمالك – الساعة 7 مساء - على قناة on time sport 2 

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ريال مدريد  ضد سيلتك – الساعة 7:45 مساء - على قناة beIN Sports 1 HD Premium   

شاختار دونيتسك ضد لايبزيج – الساعة 7:45 مساء - على قناة beIN Sports 2 HD Premium

ميلان ضد ريد بول سالزبورج – الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports HD 1

تشيلسي ضد دينامو زغرب – الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports 3 HD Premium  

مانشستر سيتي ضد إشبيلية – الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports 2 HD Premium

كوبنهاجن  ضد بوروسيا دورتموند – الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports 3 HD Premium

ماكابي حيفا ضد بنفيكا – الساعة 10 مساء

يوفنتوس ضد باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة

رويال ليبوباردس ضد ريال باماكو – الساعة 3 عصرا  

مازيمبي ضد  أف سي روايالز – الساعة 3 عصرا   

يانج أفريكانز ضد النادي الإفريقي – الساعة 3 عصرا   

فلامبوا دو سونطر ضد موتيما بيمبي – الساعة 3 عصرا  

ريفرز يونايتد ضد النصر – الساعة 3 عصرا   

رايل كلوب دو كاديوجو ضد سانت إيلوي لوبوبو  – الساعة 4:30 عصرا  

اول أغسطس ضد فيوتشر – الساعة 5 مساء  

دجوليبا ضد الجيش الملكي – الساعة 5 مساء   

أسكو كارا ضد النادي الصفاقسي – الساعة 5 مساء   

بلاتو يونايتد ضد الأخضر – الساعة 5 مساء   

جمعية نيجيليك ضد بيراميدز – الساعة 5:30 مساء  

أسيك ميموزا ضد جاجنوا – الساعة 6 مساء  

كاب تاون ضد إتحاد الجزائر – الساعة 6 مساء   

الأهلي طرابلس ضد تشاشوما – الساعة 7 مساء  

الاتحاد المنستيري ضد نهضة بركان – الساعة 7 مساء 

مواعيد مباريات مواعيد مباريات اليوم الدوري المصري الأهلي والزمالك مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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