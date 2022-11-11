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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد خسارتها تريليون دولار | موظفو أمازون مهددون وزلزال وشيك يضرب الشركة

أمازون تواجه أزمة
أمازون تواجه أزمة كبرى

في سابقة تاريخية هي الأولى والأكبر من نوعها، خسرت شركة أمازون أمس، حوالي تريليون دولار أمريكي من قيمتها السوقية حيث وصلت قيمتها إلى 879 مليار دولار يوم الأربعاء الماضي.
 

وبحسب موقع CNET فإن أمازون بعد خسارتها الكبيرة هذه تعد أول شركة عامة تخسر أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية. 
 

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وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة التي شهدتها عدد كبير من شركات التكنولوجيا مثل ميتا وتويتر وغيرها متأثرة بفيروس كورونا، كوفيد-١٩إلا أن أمازون كانت خسارتها هائلة بنحو تريليون دولار دفعة واحدة.

شركات التكنولوجيا تواجه خسائر كبيرة 

وفقًا لبلومبرج فإن أمازون ليست الشركة الوحيدة التي تشعر بتأثير الاقتصاد المهتز والعودة إلى الحياة خارج المنزل بعد عدد من عمليات الإغلاق المتكررة بسبب كوفيد-١٩ ، ولكن في الوقت الحالي تبلغ القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت ذروتها عند حوالي 2.5 تريليون دولاروتبلغ 1.78 تريليون دولار.
 

ووصلت قيمة شركة ميتا ، المعروفة سابقًا باسم فيسبوك Facebook، إلى ما يزيد قليلاً عن تريليون دولار في أغسطس 2021 وتبلغ الآن حوالي 285 مليار دولار، حيث كان قد انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 8٪ منذ بداية عام 2022 لكنه انخفض في مرات متكررة  هذاالعام.

وتأثرت عدد من القطاعات الأخرى أيضًا، حيث من المتوقع أن تنخفض مبيعات ألعاب الفيديو بشكل عام في عام 2022 على الرغم من أن البث المباشر لها قد ازدهر في عام 2021، لكن عمالقة مثل Netflix يبحثون عن المزيد من الإيرادات وسط عدم الاستقرار المالي.

 

إلغاء عدد من المشروعات ومنع تعيين الموظفين 

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال ، أمس أن الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي أطلق مؤخرًا مراجعة لخفض تكاليف الشركة، ويشمل ذلك على ما يبدو تعليق أو إلغاء المشاريع غير المربحة وإعادة تعيين الموظفين. 

وأشار التقرير إلى أن أمازون تلقي نظرة فاحصة على أعمالها في مجال الأجهزة، والتي تتضمن مكبرات صوت ذكية تدعم Alexa.

 

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