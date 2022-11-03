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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 7200 جنيه على هاتف سامسونج الأسطوري Galaxy S22 Ultra..من أمازون أمريكا

خصم 7200 جنيه على
خصم 7200 جنيه على هاتف سامسونج الأسطوري Galaxy S22 Ultra..من

يعد هاتف سامسونج Samsung Galaxy S22 Ultra أفضل هاتف فلاجشيب للشركة حتى الآن لكن من أشد عيوبه هو سعره المرتفع، لذلك يقوم موقع أمازون Amazon الأمريكي بعمل خصم لا مثيل له فيخصم 25% من قيمته الرئيسية.

 

فيتوفر هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra بخصم 300 دولار على الإصدار بسعة تخزين 512 جيجابايت، ليصبح سعره 1100 دولار أمريكي بدلا من 1400 دولار أمريكي (أي خصم بحوالي 7200 جنيه مصري)، ويمكن شراؤه من أمازون عبر هذا الرابط.

خصم 7200 جنيه على هاتف سامسونج الأسطوري Galaxy S22 Ultra..من أمازون أمريكا

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra 

 

 يأتي هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، بشاشة منحنية شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X يبلغ قياسها 6.8 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتغطية لونية من نوع DCI-P3، ومستشعر لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية، تدعم العمل مع القلم الالكتروني S Pen.

 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1 و Exynos 4 على حسب السوق.

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ويتمتع هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسة تيليفوتو بدقة 10 ميجابكسل، وعدسة Periscope بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي مميزة بدقة 40 ميجابكسل، تعمل في ظروف الإضاءة المنخفضة والصور الشخصية.

خصم 7200 جنيه على هاتف سامسونج الأسطوري Galaxy S22 Ultra..من أمازون أمريكا

ويحزم هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، بطارية بقوة 5000 ميلي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 45 وات، وشحن لاسلكي بقدرة 15 وات.

 

ويمتاز هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، بهيكل مصنوع من الألومينيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، تبلغ أبعاده 163.3×77.9 × 8.9 ملميتر، ويزن 228 جرام، زودته سامسونج بطبقة حماية قوية من نوع Gorilla Glass Victus+ ومعيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.

سامسونج Samsung Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung Galaxy Samsung Galaxy S22

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