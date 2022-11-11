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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات استخراج تصاريح العمل عبر الإنترنت

استخراج تصاريح العمل
استخراج تصاريح العمل عبر الإنترنت

تسعى الحكومة عن طريق وزارتها وهيئاتها المعنية بتقديم كافة سبل الدعم للمواطن و توفير الخدمات المختلفة التي يحتاجها مع استحداث طرق توفر الجهد والوقت، من بينها تلك الخدمات إمكانية استخراج تصاريح العمل عبر الإنترنت.

خطوات استخرج تصاريح العمل عبر الإنترنت 

يمكن للمواطنين الراغبين فى استخراج تصاريح العمل عبر الإنترنت القيام بمجموعة من الخطوات السلهة والبسيطة والتى توفر عليهم الوقت والجهد والتى تتضمن ما يلي:

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- يمكن استخراج تصاريح العمل عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية 

- تضمن الخطوة الثانية لـ استخراج تصاريح العمل قيام المواطن باختيار إنشاء حساب جديد

- إدخال البيانات الشخصية الصحيحة

- يقوم المواطن بإدخال الرقم القومي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والوظيفة والمحافظة التابع لها.

- حفظ كلمة السر للحساب لسهولة استخدام الخدمات مرة أخرى دون العودة لإضافة كل البيانات المطلوبة.

مستندات استخراج تصاريح العمل 

وبعد قيام المواطن بإنشاء حساب للحصول على خدمة استخراج تصاريح العمل يجب أن يختار أأيضا نوع الخدمة سواء كانت تجديد  أو استخراج بدل فاقد أو الحصول على مخالصة ويلزم وجود المستندات التالية

 - يجب على المواطن الراغب فى استخراج تصاريح العمل تحضير صورة من البطاقة الشخصية.

 - إحضار صورة من جواز السفر.

- كما يلزم من أجل استخراج تصاريح العمل عبر الإنترنت إحضار صورة من تصريح العمل القديم.

- وتتضمن المستندات المطلوبة لـ استخراج تصاريح العمل صورة من الإقامة أو صورة من تأشيرة الخروج والعودة، بالإضافة إلى صورة من تأشيرة العمل.

- صورة الإجازة وذلك إذا كنت موظفا حكوميا

كيفية استخراج تصاريح العمل من المنزل

تمكن وزارة الداخلية المواطنين استخراج تصاريح العمل من المنزل دون الحاجة إلى بذل مجهود، فقط من خلال جهاز جهاز كمبيوتر، أو عبر الهواتف الذكية المحمولة، والحصول على الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر موقع وزارة الداخلية.

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ما هي تصاريح العمل 

تعد تصاريح العمل وثيقة  معتمدة وهى شرط أساسي للسماح للمواطنين الراغبين في السفر بالمغادرة إلى دولة أخرى بغرض الدراسة أو العمل بالخارج.

وبالنسبة لتكلفة استخراج تصاريح العمل فإنها تختلف وفق المؤهل الدراسي سواء التعليم الجامعي أو تعليم متوسط أو تحت المتوسط حيث تتضمن ما يلي:

- تبلغ قيمة تصاريح العمل 200 جنيه لأصحاب المؤهلات العليا والشهادات الجامعية.

- وتبلغ تكلفة استخراج تصاريح العمل 100 جنيه لحملة الدبلومات. 

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