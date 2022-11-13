هوندا تكشف النقاب عن نسختها الجديدة أكورد 2023 .. صور

تواصل شركة هوندا اليابانية من تعزيز تواجدها في مجال صناعة السيارات، بعد أن كشفت النقاب عالميًا عن نسختها الجديدة عالميًا من ايقونتها الشهيرة اكورد مع موديل 2023 المطور.

وتعتبر السيارة هوندا اكورد واحدة من أبرز إصدارات الصانع الياباني المخضرم، حيث تقدم السيارة بنظام هجين مطور إلى جانب محركات البنزين، مع بعض الاختلافات الخاصة بالسعة اللترية، والتي تتعامل بشكل انسب مع معدل استهلاك الوقود.

هوندا تكشف النقاب عن نسختها الجديدة اكورد 2023

تعمل إصدارت البنزين بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 192 حصانا، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء فقط طراز CVT، وذلك لموديلات LX و EX.

هوندا تكشف النقاب عن نسختها الجديدة اكورد 2023

وتتوافر الطرازات الهجينة بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 204 حصانا، لطرازات Sport و EX-L و Sport-L و Touring.

هوندا تكشف النقاب عن نسختها الجديدة اكورد 2023

وتضم هذه الطرازات شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 12.3 بوصة، مع مقاعد قابلة للتدفئة والتبريد، وفرش من الجلد بالكامل، ونظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء اوتوماتيكي، بينما تأتي الفئات القياسية بشاشة 7 بوصة، جميعهم يدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

هوندا تكشف النقاب عن نسختها الجديدة اكورد 2023

وحصلت السيارة هوندا اكورد 2023 على مقصورة داخيل انيقة تضم العديد من اللمسات العصرية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وفرامل يد كهربائية، بالاضافة إلى العديد من انظمة التحكم، بينما تضظر من الخارج بجنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز، وشبكة امامية متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود اللامع.