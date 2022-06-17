عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات هوندا CRV موديل 2022 في مصر بعد آخر زيادة.. صور

صدى البلد

تقدم شركة هوندا اليابانية باقة من الطرازات القوية داخل السوق المصري، مثل النسخة CRV موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

 

وتضم السيارة هوندا CRV موديل 2022 باقة من التجهيزات مع اختلاف الفئات المطروحة، إلى جانب التصميم الخارجي الرياضي، بالإضافة إلى حزمة من وسائل الحماية وعناصر الرفاهية والتحكم.

السيارة هوندا  CRV موديل 2022

تعتمد السيارة CRV موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 188 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

السيارة هوندا  CRV موديل 2022

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات، ومن خلال تلك القدرات الفنية فيمكن للسيارة أن تنطلق من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة تستغرق 9.5 ثانية.

 

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 7.5 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة CRV موديل 2022 إلى 201 كيلوتر في الساعة.

السيارة هوندا  CRV موديل 2022

وترتكز السيارة CRV موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2660 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4571 مم، وبعرض يبلغ 1855 مم، و 1689 مم للارتفاع، مع 209 مم للخلوص الأرضي، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 561 لتر.

السيارة هوندا  CRV موديل 2022

أسعار السيارة CRV موديل 2022 في السوق المصري 

 

الفئة الأولى CRV موديل 2022 بقيمة قدرها 810 آلاف جنيه.

الفئة الثانية CRV موديل 2022 بقيمة قدرها 920 ألف جنيه.

هوندا شركة هوند SUV CRV السيارة CRV موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

300 ألف دولار.. أحمد حسن: الزمالك قدم عرضًا جديدًا لـ بن شرقي

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

شوبير: اتحاد الكرة يقيل إيهاب جلال.. وبوميل الأقرب للمنتخب حال رفض كيروش

ترشيحاتنا

زيلينسكي: الغزو الروسي لأوكرانيا عدوان على أوروبا كلها

ضوابط صرف تعويض الأجر للمؤمّن عليه حال الإصابة في العمل.. تفاصيل

سعر ومواصفات هوندا CRV موديل 2022 في مصر بعد آخر زيادة.. صور

حازم إمام : حاولنا إبلاغ ايهاب جلال وتوجيه الشكر ولكن جميع هواتفه مغلقة

بعد أزمة خطاب نهائي الأبطال ..إيهاب الكومي يعتذر لـ الأهلي وجماهيره على الهواء

التموين: وقف بطاقات السلع لأصحاب السيارات موديل 2018

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بداية أوفا أفضل من والده.. كيف كانت انطلاقة شوبير في حراسة المرمى؟

طريقة عمل فطور صحي ومشهي

طريقة عمل البيض التركي.. 5 وصفات مختلفة

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

فيديو

الواد وأبوه.. فيلم جديد يجمع عادل إمام ونجليه وشقيقه "فيديوجراف"

بيواجهوا عادات وثقافات مختلفة.. وزيرة الهجرة تطلق مبادرة "اتكلم ماتخافش" لدعم المصريين بالخارج "فيديوجراف"

لا تشربوا الشاي لإنقاذ الاقتصاد.. وزير يثير موجة سخرية في باكستان "فيديوجراف"

أنا ف مصر وبحلم لأفريقيا.. ماذا قال السيسي في مؤتمر البنك الأفريقي الـ29

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ