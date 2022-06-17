سعر ومواصفات هوندا CRV موديل 2022 في مصر بعد آخر زيادة.. صور

تقدم شركة هوندا اليابانية باقة من الطرازات القوية داخل السوق المصري، مثل النسخة CRV موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

وتضم السيارة هوندا CRV موديل 2022 باقة من التجهيزات مع اختلاف الفئات المطروحة، إلى جانب التصميم الخارجي الرياضي، بالإضافة إلى حزمة من وسائل الحماية وعناصر الرفاهية والتحكم.

السيارة هوندا CRV موديل 2022

تعتمد السيارة CRV موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 188 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

السيارة هوندا CRV موديل 2022

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات، ومن خلال تلك القدرات الفنية فيمكن للسيارة أن تنطلق من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة تستغرق 9.5 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 7.5 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة CRV موديل 2022 إلى 201 كيلوتر في الساعة.

السيارة هوندا CRV موديل 2022

وترتكز السيارة CRV موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2660 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4571 مم، وبعرض يبلغ 1855 مم، و 1689 مم للارتفاع، مع 209 مم للخلوص الأرضي، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 561 لتر.

السيارة هوندا CRV موديل 2022

أسعار السيارة CRV موديل 2022 في السوق المصري

الفئة الأولى CRV موديل 2022 بقيمة قدرها 810 آلاف جنيه.

الفئة الثانية CRV موديل 2022 بقيمة قدرها 920 ألف جنيه.