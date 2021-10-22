مواصفات هوندا سيفيك موديل 2021 وأسعارها .. صور

اكتسبت السيارة هوندا سيفيك سمعة طيبة داخل الاسواق العالمية والمصرية، نسبة إلى التاريخ الممتد لهذه الايقونة، إلى جانب التقنيات الحديثة باختلاف الطرازات المقدمة، حيث تاتي النسخة موديل 2021 بالعديد من التقنيات سواء كانت خاصة بالتصميم الخارجي، أو برامج دعم قائد المركبة، ووسائل التحكم والامكانيات الفنية.

المواصفات الفنية للسيارة هوندا سيفيك موديل 2021

تتسارع السيارة هوندا سيفيك موديل 2021 من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.6 ثانية، حيث تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 123 حصانا، وعزم اقصى للدوران 151 نيوتن/متر.

و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر منظومة الدفع الامامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 5 سرعات، بينما تقدر نسبة استهلاك السيارة هوندا سيفيك موديل 2021 من الوقود بـ 5.4 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

قياسات وتصميم السيارة هوندا سيفيك موديل 2021

ترتكز السيارة هوندا سيفيك موديل 2021 على جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، مع مصابيح أمامية عدوانية المظهر، وفتحة سقف كهربائية، ومصابيح ضباب دائرية الشكل تقع على جانبي الصادم الامامي، مع شبكات متعددة الفتحات الهوائية تمنح السيارة الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة لإلى ناحية خلفية تتمتع بالانسيابية، بينما تأتي السيارة بقياسات هيكيلة بلغت 4630 مم للطول، وبعرض يقدر بـ 1799 مم، و 1432 مم للارتفاع، ومساحة تخزين خلفية تسع إلى 510 لتر.

تجهيزات السيارة هوندا سيفيك موديل 2021

تضم السيارة من الداخل شاشاة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مع مدخل USB، و نظام صوتي وترفيهي، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، ومستشعرات ركن خلفية، وكاميرا، ومكييف هواء، وزر تفعيل وايقاف المحرك، ومثبت سرعة، إلى جانب حزمة من وسائل الحماية ومنظومة الفرامل عالية الأداء.

أسعار السيارة هوندا سيفيك موديل 2021 داخل السوق المصري

يبلغ سعر السيارة هوندا سيفيك موديل 2021 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 459 ألف جنيه، حيث تقدم عبر نسخة واحدة فقط من التجهيزات.