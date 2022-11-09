شاهد| هوندا بايلوت SUV موديل 2023 الجديدة

أعلنت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا بايلوت موديل 2023 رسميا، حيث تعتبر سيارة هوندا بايلوت موديل 2023 هي الجيل الرابع من مجموعة سيارات بايلوت اليابانية، وهي سيارة SUV متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، وتمتلك 3 صفوف من كراسي الركاب.

سيارة هوندا بايلوت موديل 2023

تقدم سيارة هوندا بايلوت SUV موديل 2023 بفئة تريل سبورت القوية الجديدة كيلا، وذلك يساعدها على تخطي الطراز القديم بصورة جديدة قوية، وخففت هوندا في بايلوت 2023 الشكل الصندوقي وركزت على الانسيابية الهوائية.

سيارة هوندا بايلوت موديل 2023

تحتوي سيارة هوندا بايلوت موديل 2023 علي شبك أمامي كبير وأنيق، وشعار هوندا يحيط به أضواء عصرية أنيقة، وصداد بتصميم رياضي منتفخ مع فتحات تهوية، وغطاء محرك أكبر، وانجراف في خط السقف ، وتساعد فتحات التهوية العمودية على توجيه الهواء حول السيارة للحفاظ على الكفاءة الديناميكية الهوائية، وكاميرا علوية مزدوجة .

سيارة هوندا بايلوت موديل 2023

تستمد سيارة هوندا بايلوت موديل 2023 قوتها من محرك 6 أسطوانات سعة 3500 سي سي، ينتج قوه قدرها 285 حصان، وعزم اقصي للدوران 355 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 10 سرعات.

سيارة هوندا بايلوت موديل 2023

تظهر سيارة هوندا بايلوت موديل 2023 بـ 5 وضعيات للقيادة منها العادي، والاقتصادي، والثلجي، والرياضي، والسحب، حيث يمكن للسيارة سحب ما يصل إلى 2.268 كجم، وتم توفير بايلوت بنسخة تريل سبورت المخصصة للطرق الوعرة.

سيارة هوندا بايلوت موديل 2023

تأتي سيارة هوندا بايلوت موديل 2023 بلوحة عدادات رقمية مقاس 10.2 بوصة، وشاشة تعمل باللمس يصل مقاسها إلي 9 بوصة وتدعم Apple CarPlay و Android Auto بشكل قياسي، ونظام صوتي مكون من 12 سماعة، وحتي الأن لم يتم الإعلان عن سعر سيارة هوندا بايلوت 2023.