أخبار التوك شو| رئيس الوزراء: المواطن أولوية أولى.. والدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الخدمات.. أحمد موسى: أرضنا محدش هيقدر يقرب لها .. وتهجير الفلسطينيين لن يحدث

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

رئيس الوزراء: المواطن أولوية أولى.. والدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الخدمات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المواطن يأتي على رأس أولويات الحكومة عند اتخاذ القرارات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن العديد من القرارات المهمة تخضع للمراجعة أكثر من مرة حال توقع أن تفرض أعباءً إضافية على المواطنين.

أحمد موسى: أرضنا محدش هيقدر يقرب لها .. وتهجير الفلسطينيين من أرضهم لن يحدث | فيديو

ردّ الإعلامي أحمد موسى، على سياسي إسرائيلي تنبأ بحرب مع مصر، قائلاً: "أرضنا محدش هيقدر يقرب لها".

نائب وزير المالية: تخصيص 100 مليار جنيه لزيادة الأجور.. وتخفيض عجز الموازنة لـ 4.9%

كشف ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن الملامح الرئيسية للموازنة العامة الجديدة للدولة، مؤكداً أنها تشهد طفرة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، إلى جانب تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث انخفض عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7.1% خلال السنوات الماضية.

سيرتفع مجددا.. شعبة الذهب: إقبال كبير على الشراء مع انخفاض أسعاره

قال المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الفرصة الحالية قوية لشراء الذهب وليس البيع، موضحا أن الظروف الاقتصادية والسياسية أثرت على المعدن عالميا ومحليا.

نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن: مصر حققت الاكتفاء الذاتي ونطالب بشراء الفائض المحلي

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن قطاع الدواجن في مصر نجح على مدار سنوات طويلة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج المحلي يُعد من الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط.



متحدث الصحة: مبادرة رعاية أطفال السكري تستهدف 5 آلاف طفل في مرحلتها الأولى

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن التفاصيل الكاملة لمبادرة رئيس الجمهورية لرعاية أطفال السكري، والتي تأتي ضمن حزمة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة".



الآن 2700 .. التأمين الاجتماعي: 3000 جنيه حد أدنى للاشتراك في التأمينات أول يناير

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هناك حدا أدنى للاشتراك في التأمينات، وهو 2700 جنيه، وفي أول يناير 2027 سيكون 3000 جنيه، والحد الأقصى للاشتراك 16700 جنيه.



رئيس جامعة الأزهر: ليس كل أزهريًا صالح للإفتاء

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة تعتزم تكريم رؤساء الجامعة السابقين للمرة الأولى منذ 65 عامًا، تقديرًا لجهودهم ودورهم في تطوير المؤسسة التعليمية العريقة.



مكتشف زيكو: أكثر من 24 هدفاً مع زد تؤكد أحقيته بارتداء قميص المنتخب

قال مصطفى إبراهيم مكتشف مصطفى زيكو لاعب المنتخب الوطني، إنّ اللاعب استحق الانضمام إلى منتخب مصر عن جدارة، مشيراً إلى أن الانتقادات التي وُجهت إلى المدير الفني حسام حسن بسبب اختياره لزيكو لم تكن تستند إلى الأرقام الحقيقية التي حققها اللاعب خلال السنوات الأخيرة.

شادي البوريني: مقطع الاحتفال بفوز مصر في كأس العالم 2026 حقق نحو 40 مليون مشاهدة عبر إنستجرام

قال شادي البوريني المطرب الشعبي الفلسطيني الذي غنى احتفالا بفوز منتخب مصر على نيوزيلندا في كأس العالم 2026، إنّ المقطع الذي قدمه احتفالاً بفوز منتخب مصر على نيوزيلندا حقق انتشاراً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحاً أن عدد المشاهدات على حسابه عبر «إنستجرام» وصل إلى نحو 40 مليون مشاهدة، بينما حقق عبر «تيك توك» ما بين 6 و7 ملايين مشاهدة، فضلاً عن إعادة نشره عبر صفحات ومنصات عديدة.