قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لن تتم إلا بموافقة مصر… حقيقة صفقة الاستحواذ الإسرائيلي على حصة الشريك الأجنبي لبتروسيلة المصرية
في أحدث عملية اعتقال لأجانب .. البرازيل تحتجز مواطنة إسبانية بتهمة العنصرية
الحكومة: منصة موحدة للتراخيص خلال 12 شهرًا لتسريع الاستثمار ودعم صناعة السيارات
خاص| مصادر تكشف حقيقة استحواذ شركة إسرائيلية على شركة مصرية إنجليزية
نائب رئيس الوزراء: العامل والموظف خط أحمر ولن يتم المساس بحقوقهما
علامات استفهام.. إبراهيم فايق يهاجم فكرة احتفالية الرينبو بمباراة مصر وإيران
225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
دعاء ليلة عاشوراء لقضاء الحاجة.. أوصى به النبي في خير الأيام
البابا تواضروس: 7 صور للمحبة تصنع الخادم الحقيقي
نائب رئيس الوزراء: الحكومة حسمت قناعتها بأفضلية الدعم النقدي.. والتطبيق قيد الدراسة
أتوبيس حضانة.. إصابة 18 شخصًا بينهم 16 طفلًا في حادث تصادم ببرج العرب
بعد رصد حالة إصابة في فرنسا.. الصحة العالمية: لا داعي للذعر من إيبولا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| رئيس الوزراء: المواطن أولوية أولى.. والدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الخدمات.. أحمد موسى: أرضنا محدش هيقدر يقرب لها .. وتهجير الفلسطينيين لن يحدث

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

رئيس الوزراء: المواطن أولوية أولى.. والدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الخدمات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المواطن يأتي على رأس أولويات الحكومة عند اتخاذ القرارات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن العديد من القرارات المهمة تخضع للمراجعة أكثر من مرة حال توقع أن تفرض أعباءً إضافية على المواطنين.

أحمد موسى: أرضنا محدش هيقدر يقرب لها .. وتهجير الفلسطينيين من أرضهم لن يحدث | فيديو
ردّ الإعلامي أحمد موسى،  على سياسي إسرائيلي تنبأ بحرب مع مصر، قائلاً: "أرضنا محدش هيقدر يقرب لها".

نائب وزير المالية: تخصيص 100 مليار جنيه لزيادة الأجور.. وتخفيض عجز الموازنة لـ 4.9%
كشف ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن الملامح الرئيسية للموازنة العامة الجديدة للدولة، مؤكداً أنها تشهد طفرة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، إلى جانب تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث انخفض عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7.1% خلال السنوات الماضية.

سيرتفع مجددا.. شعبة الذهب: إقبال كبير على الشراء مع انخفاض أسعاره
قال المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الفرصة الحالية قوية لشراء الذهب وليس البيع، موضحا أن الظروف الاقتصادية والسياسية أثرت على المعدن عالميا ومحليا.

نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن: مصر حققت الاكتفاء الذاتي ونطالب بشراء الفائض المحلي
أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن قطاع الدواجن في مصر نجح على مدار سنوات طويلة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج المحلي يُعد من الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
 

متحدث الصحة: مبادرة رعاية أطفال السكري تستهدف 5 آلاف طفل في مرحلتها الأولى
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن التفاصيل الكاملة لمبادرة رئيس الجمهورية لرعاية أطفال السكري، والتي تأتي ضمن حزمة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة".


الآن 2700 .. التأمين الاجتماعي: 3000 جنيه حد أدنى للاشتراك في التأمينات أول يناير
أكد اللواء جمال عوض رئيس  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هناك حدا أدنى للاشتراك في التأمينات، وهو 2700 جنيه، وفي أول يناير 2027 سيكون 3000 جنيه، والحد الأقصى للاشتراك 16700 جنيه.


رئيس جامعة الأزهر: ليس كل أزهريًا صالح للإفتاء
أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة تعتزم تكريم رؤساء الجامعة السابقين للمرة الأولى منذ 65 عامًا، تقديرًا لجهودهم ودورهم في تطوير المؤسسة التعليمية العريقة.


مكتشف زيكو: أكثر من 24 هدفاً مع زد تؤكد أحقيته بارتداء قميص المنتخب
قال مصطفى إبراهيم مكتشف مصطفى زيكو لاعب المنتخب الوطني، إنّ اللاعب استحق الانضمام إلى منتخب مصر عن جدارة، مشيراً إلى أن الانتقادات التي وُجهت إلى المدير الفني حسام حسن بسبب اختياره لزيكو لم تكن تستند إلى الأرقام الحقيقية التي حققها اللاعب خلال السنوات الأخيرة.

شادي البوريني: مقطع الاحتفال بفوز مصر في كأس العالم 2026 حقق نحو 40 مليون مشاهدة عبر إنستجرام
قال شادي البوريني المطرب الشعبي الفلسطيني الذي غنى احتفالا بفوز منتخب مصر على نيوزيلندا في  كأس العالم 2026، إنّ المقطع الذي قدمه احتفالاً بفوز منتخب مصر على نيوزيلندا حقق انتشاراً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحاً أن عدد المشاهدات على حسابه عبر «إنستجرام» وصل إلى نحو 40 مليون مشاهدة، بينما حقق عبر «تيك توك» ما بين 6 و7 ملايين مشاهدة، فضلاً عن إعادة نشره عبر صفحات ومنصات عديدة.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء أحمد موسى وزير المالية الحماية الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الشرقية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟ الفقهاء: أكلمه صوم 3 أيام.. والأزهر يحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مدارس الثانوي الفني وتطبيق نظام البكالوريا التكنولوجية

معاشات

هتقبض كام؟.. احسب معاشك بعد قرار زيادة الـ 15%

أوائل الشهادة الإعدادية بقنا

برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا

المعاشات

التأمين الاجتماعي: الحد الأقصى لصاحب المعاش الذي يخرج هذا العام 13360 جنيها

تراجع الذهب اليوم الأربعاء مع بداية التعاملات

الذهب نزل تاني.. خسارة أكتر من 500 جنيه مع بداية التعاملات

ترشيحاتنا

أيمن بهجت قمر

أيمن بهجت قمر يحتفل بعودة «أم الدنيا مين» للواجهة بعد 16 عامًا من طرحها

جيريمي دوكو

دوكو يسابق الزمن للحاق بمواجهة بلجيكا ونيوزيلندا

البرازيل أمام اسكتلندا

تشكيل البرازيل أمام اسكتلندا في كأس العالم 2026

بالصور

موديل ‏2026‏.. أرخص 5 سيارات صينية أوتوماتيك في مصر

أرخص 5 سيارات صينية
أرخص 5 سيارات صينية
أرخص 5 سيارات صينية

رسميا.. انطلاق رينو ميجان الكهربائية 2027 الـ فيس ليفت

ميجان E-Tech
ميجان E-Tech
ميجان E-Tech

من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي

من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي
من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي
من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي

ليست كما تبدو.. 6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها

6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها
6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها
6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها

فيديو

نسرين طافش

نسرين طافش: أرفض مشاركة أزماتي وقت حدوثها.. والمال لا يوزاي السعادة

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح “شوفتوا الخاين” ويعود بألبوم جديد.. فيديو

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات دون جلوس.. ويخطط للاستمرار حتى العام الـ12

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد