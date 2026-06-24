نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن: مصر حققت الاكتفاء الذاتي ونطالب بشراء الفائض المحلي

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن قطاع الدواجن في مصر نجح على مدار سنوات طويلة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج المحلي يُعد من الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الزيني أن منتجي البيض يتكبدون خسائر كبيرة في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن تكلفة إنتاج طبق البيض تجاوزت 105 جنيهات، في حين يُباع بنحو 75 جنيهًا فقط، ما يضع المنتجين تحت ضغوط اقتصادية متزايدة نتيجة الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.

وأشار إلى أن السوق المصري يتمتع بحجم استهلاكي كبير، مطالبًا الهيئة العامة للسلع التموينية بالتدخل لشراء الفائض من إنتاج الدواجن المحلية وطرحه في الأسواق في صورة دواجن مجمدة، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

تقليل الفاتورة الدولارية

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها دعم المنتج المحلي، والحفاظ على استقرار القطاع، إلى جانب المساهمة في تقليل الفاتورة الدولارية المرتبطة باستيراد الدواجن، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر العملة الأجنبية.