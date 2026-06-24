رئيس الوزراء: المواطن أولوية أولى.. والدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الخدمات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المواطن يأتي على رأس أولويات الحكومة عند اتخاذ القرارات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن العديد من القرارات المهمة تخضع للمراجعة أكثر من مرة حال توقع أن تفرض أعباءً إضافية على المواطنين.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الإسبوعي، أن الأرقام الحقيقية للتكاليف التي تتحملها الدولة كبيرة، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى تمرير جزء محدود فقط من هذه التكاليف إلى المواطنين، بينما تتحمل الدولة الجزء الأكبر منها.

استدامة الخدمات

وتابع رئيس الوزراء، أن الحكومة تضع المواطن المصري نصب أعينها في مختلف القرارات والإجراءات، مؤكدًا وجود حرص مستمر على تقليل الأعباء التي قد تقع على كاهل المواطنين قدر الإمكان، مع الحفاظ على استدامة الخدمات وتلبية احتياجات الدولة.