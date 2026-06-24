رئيس الوزراء: القطاع الخاص يقود التنمية.. واستثماراته تستحوذ على 65% بحلول 2030

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم توقيع شراكة استراتيجية بين شركات القطاع الخاص المصرية والإماراتية باستثمارات تصل إلى 3.4 مليار دولار، مما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في الاقتصاد المصري، ويؤكد نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الإسبوعي من العاصمة الإدارية، أن الدولة تواصل دعم وتمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص في قيادة عملية التنمية وتنفيذ المشروعات الاستثمارية.

مختلف القطاعات

وتابع أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات التنموية.