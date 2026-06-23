قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب الآن في مصر
دعاء يوم تاسوعاء وعاشوراء للرزق وقضاء الدين .. ارفع يديك به خلال دقائق
مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد .. قرار عاجل الان
إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله
لماذا أوصى النبي بصيام تاسوعاء قبل عاشوراء؟ لـ5 أسباب لا تعرفها
بعد رفع الحصار .. ماذا يمنع مئات ناقلات النفط من الوصول إلى الخليج العربي؟
الرئيس اللبناني: لن نقبل بأقل من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان
ترامب يطرح آلية جديدة لإدارة الأموال الإيرانية المجمدة
الأداء القوي أو التبديل.. إبراهيم حسن يكشف كواليس حديث حسام حسن مع لاعبي المنتخب
الأرصاد تكشف عن تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع.. ونصائح مهمة للمواطنين
حكم نهائي مونديال 2022 يقود مواجهة مصر وإيران
محافظ الجيزة يصطحب وفد مدينة نانجينغ والسفير الصيني في جولة بالمنطقة الأثرية للأهرامات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء: تحديث هياكل الجهات الحكومية يقود إلى جهاز إداري أكثر كفاءة وقدرة على خدمة المواطنين

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
محمود مطاوع

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، الذي يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة هبة جاد الحق، مساعد رئيس الجهاز.

 بدأ الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء أهمية المضي في تنفيذ خطط الإصلاح الإداري وتحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، بما يسهم في توحيد الاختصاصات، وتحسين التنسيق بين الجهات، وصولًا إلى جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

 واستعرض رئيس الجهاز ملامح المشروع والمبررات التي تستند إليها مقترحات إعادة الهيكلة، في ضوء تضخم عدد الوحدات الإدارية وتداخل بعض الاختصاصات وتعدد الجهات المعنية بالمهام المتشابهة، بما يتطلب إعادة تنظيم بعض الوحدات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، إلى جانب ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

 وعرضت الدكتورة هبة جاد الحق الميزات التي يحققها مشروع إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري للدولة، والتي يتمثل بعضها في ضمان التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة في الملفات المشتركة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة المُثلى من المقرات الحالية لمختلف الجهات، مستعرضة الوضع الحالي لوحدات الجهاز الإداري للدولة، والخطوات المطلوب دراستها بشأن إعادة هيكلة عدد منها.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة الاستفادة من الدراسات السابقة، التي تم إجراؤها في هذا الملف، مع مؤسسات دولية، والتي من بينها دراسة "ماكينزي"، 

ووجه بضرورة توافق هذه المقترحات مع الوزارات المعنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بهذا الشأن.

الوزراء مجلس الوزراء مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

التموين

200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأن موعد الامتحان القادم

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

انخفاض الفراخ البيضاء والبانيه.. أسعار الدواجن في الأسواق الآن

منتخب مصر

عمرو سلامة بعد فوز المنتخب: كل اللاعبين أبطال ماعدا واحد

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب تواصل السقوط.. عيار 21 يخسر 100 جنيه والجنيه الذهب يتراجع 700 جنيه

ترشيحاتنا

نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى تبدأ زيارة لليابان

نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى تبدأ زيارة لليابان.. وملفات تنمية الطفولة المبكرة وكبار السن على رأس أجندة العمل

الأنبا بيجول يزور ديوان عام محافظة أسيوط

الأنبا بيجول يزور ديوان عام محافظة أسيوط ويلتقي المحافظ في أجواء من المحبة والتعاون

وزيرة التضامن الاجتماعي

افتتاح مركز تدريب وإنتاج ملابس ذات الاستخدام الواحد بمستشفي مدينة نصر التخصصي

بالصور

استخدامات غير متوقعة للفازلين .. 10 حيل منزلية مذهلة قد تغير طريقة الاستفادة به

إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين
إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين
إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

صورة من الضبطيات
صورة من الضبطيات
صورة من الضبطيات

سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين

سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين
سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين
سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين

الشرقية.. تكريم مديري مستشفيات أجرت 473 عملية جراحية ومنظاراً في يوم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

صورة من الضبطيات

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

أحمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد