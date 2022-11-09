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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هوندا e:NS1 وe:NP1 الكهربائيتين قريبا ستباع في الصين .. صور

سيارة هوندا e: NS
سيارة هوندا e: NS

كشفت شركة هوندا عن مجموعة صور رسمية تظهر سيارات هوندا الجديدة التي تعمل بالكهرباء، وسيتم بيع هذه الإصدارات في السوق الصيني بالتحديد وستقدم باسم، هوندا e:NS1 ، و هوندا e:NP1 .

سيارة هوندا e: N2 

تقدم شركة هوندا طرازين كهربائيين في الصين من اجل تعزيز تشكيلتها الكهربائية من السيارات في الصين، كـ أحد أكبر أسواق السيارات في العالم ، حيث بدأت شكرة هوندا ببيع سياراتها الـ SUV الكهربائية  e: NS1 ، و e: NP1 في وقت سابق من هذا العام.

سيارة هوندا e: NS

واليوم تقدم شركة هوندا اليابانية أول سيارة من مفهوم e: N2، وذلك لأنها هي النموذج الاختباري للمجموعة الثانية من طرازات e: N Series التي سيتم بيعها في الصين من خلال مشاريع Dongfeng Honda و GAC Honda المشتركة، وستعرض السيارة الاختبارية في معرض الصين الدولي الخامس في شنجهاي .

سيارات هوندا الجديدة في الصين

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تشارك سيارة هوندا e: N2 العديد من اللمسات من  سيارة e: N GT، وهم طرازين فقط من أحد خمسة سيارات كهربائية مخصصة للصين، وتقدم السيارة بشكل جريء، وبخطوط حادة، وعناصر إضاءة مستقبلية.

سيارة هوندا e: NS من الداخل 

حتي الأن لا يوجد أي معلومات عن المواصفات الداخلية لسيارتين هوندا e:NS1 ، و هوندا e:NP1، ويمكن ان تحتوي السيارتين علي عدادات رقمية نظيفة ومرتبة، وإضاءة في المقصورة .

سيارة هوندا e: NS من الداخل 

والجدير بالذكر أن شركة هوندا تخطط لإنتاج 10 سيارات من e: N Series في السوق الصيني بحلول عام 2027 ، وبحلول عام 2040 ستعمل جميع السيارات في الصين بالكهرباء .

شركة هوندا هوندا الجديدة هوندا e NS1 هوندا e NP1 سياراتها الـ SUV الكهربائية

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