هوندا e:NS1 وe:NP1 الكهربائيتين قريبا ستباع في الصين .. صور

كشفت شركة هوندا عن مجموعة صور رسمية تظهر سيارات هوندا الجديدة التي تعمل بالكهرباء، وسيتم بيع هذه الإصدارات في السوق الصيني بالتحديد وستقدم باسم، هوندا e:NS1 ، و هوندا e:NP1 .

سيارة هوندا e: N2

تقدم شركة هوندا طرازين كهربائيين في الصين من اجل تعزيز تشكيلتها الكهربائية من السيارات في الصين، كـ أحد أكبر أسواق السيارات في العالم ، حيث بدأت شكرة هوندا ببيع سياراتها الـ SUV الكهربائية e: NS1 ، و e: NP1 في وقت سابق من هذا العام.

سيارة هوندا e: NS

واليوم تقدم شركة هوندا اليابانية أول سيارة من مفهوم e: N2، وذلك لأنها هي النموذج الاختباري للمجموعة الثانية من طرازات e: N Series التي سيتم بيعها في الصين من خلال مشاريع Dongfeng Honda و GAC Honda المشتركة، وستعرض السيارة الاختبارية في معرض الصين الدولي الخامس في شنجهاي .

سيارات هوندا الجديدة في الصين

تشارك سيارة هوندا e: N2 العديد من اللمسات من سيارة e: N GT، وهم طرازين فقط من أحد خمسة سيارات كهربائية مخصصة للصين، وتقدم السيارة بشكل جريء، وبخطوط حادة، وعناصر إضاءة مستقبلية.

سيارة هوندا e: NS من الداخل

حتي الأن لا يوجد أي معلومات عن المواصفات الداخلية لسيارتين هوندا e:NS1 ، و هوندا e:NP1، ويمكن ان تحتوي السيارتين علي عدادات رقمية نظيفة ومرتبة، وإضاءة في المقصورة .

سيارة هوندا e: NS من الداخل

والجدير بالذكر أن شركة هوندا تخطط لإنتاج 10 سيارات من e: N Series في السوق الصيني بحلول عام 2027 ، وبحلول عام 2040 ستعمل جميع السيارات في الصين بالكهرباء .