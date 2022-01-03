هوندا تكشف عن CR-V موديل 2022 في مصر.. صور

تعتبر هوندا CR-V موديل 2022 واحدة من الاصدارات الشهيرة التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وشهدت تلك النسخة زيادة سعرية عن موديلات 2021 بقيمة تتراوح بين 12 و 20 الف جنيه، بينما تقدم السيارة داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات.

مواصفات السيارة هوندا CR-V موديل 2022

تعتمد السيارة هوندا CR-V موديل 2022 على تقنية الدفع الامامي والدفع الكلي للعجلات، وذلك بحسب الفئة المطروحة بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 188 حصانا، وعزم اقصى للدوران 240 نيوتن/متر.

وحصلت السيارة هوندا CR-V موديل 2022 على علبة تروس اوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، ومن خلال هذه الإمكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9.5 ثانية.

وجاءت السيارة بحزمة من وسائل الحماية ومنها فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD للتوزيع الالكتروني للمكابح، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالإضافة إلى خاصية التحكم في الثبات، وبرنامج متابعة ضغط الإطارات، مع حساسات ركن لسهولة الاصطفاف، وكاميرا خلفية، ومرايات جانبية كهربائية.

بينما ترتكز السيارة هوندا CR-V موديل 2022 على جنوط رياضية 17 بوصة، مع مصابيح أمامية حادة المظهر، وشبكة أمامية متعدد المقاطع الهوائية، بالإضافة إلى تقنيات داخلية مثل مقود حركة متعدد الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، إلى جانب نظام صوتي وترفيهي.

أسعار السيارة هوندا CR-V موديل 2022 بالسوق المصري

الفئة الأولى LX هوندا CR-V موديل 2022 بقيمة قدرها 670 ألف جنيه بدلاً من 650 ألف جنيه.

الفئة الثانية EX هوندا CR-V موديل 2022 بقيمة قدرها 775 ألف جنيه بدلاً من 763 ألف جنيه.