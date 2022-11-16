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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدون جراحة.. باسم فقد 20 كيلو مع خبيرة التغذية دعاء سهيل| فيديو

صدى البلد

كشفت دعاء سهيل خبيرة التغذية العلاجية عن أهم نجاحات مبادرة مؤسسة مبادرة «أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء»، مؤكدة أن السمنة ناقوس خطر، ويجب الحفاظ على البشرة والجمال أثناء عملية الرجيم .

وقالت "دعاء سهيل" خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج "ست الستات" المذاع على قناة "صدى البلد" أن  الاكل بطريقة شهية وعالية تزيد الوزن، موضحة أنه يجب اتباع نظام غذائي صحي مع مكمل غذائي معتمد من الجهات المخصصتة ووزراة الصحة أثناء التخسيس.

وقدمت "دعاء سهيل" حالة للشاب باسم استطاع إنقاص من وزنه 20 كيلو، مشيرة إى أنه اتبع نظام أكل صحي وتناول الماء على مدار اليوم، ومنع الأكل مساء، وخلال 3 أشهر وصل إلى الوزن المثالي.

دعاء سهيل لتغذية العلاجية الرجيم ست الستات مكمل غذائي

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