وظائف حكومية شاغرة في التموين.. تعرف على الشروط والمؤهلات وموعد التقديم

وظائف حكومية شاغرة.. أعلنت هيئة السلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن عدد من الوظائف الشاغرة التخصصية من النوع القيادي بالهيئة.

وحددت هيئة السلع التموينية، كافة الشروط والتفاصيل الخاصة بالوظائف، فضلا عن موعد انتهاء التقديم وكذا المؤهلات المطلوبة لهذه الوظائف.

وظائف حكومية بالتموين

وفقا لإعلان هيئة السلع التموينية، فإن الوظائف الشاغرة عددها 5 وظائف كالآتي: (مدير عام للإدارة العامة للأمن- مدير عام للإدارة العامة للشئون المالية- مدير عام للإدارة العامة لمراجعة حساب السلع والمحاصيل- مدير عام للإدارة العامة لاستيراد وتسويق السلع التموينية- مدير عام للإدارة العامة للتوزيع).

1- مدير عام للإدارة العامة للأمن

يشترط للعمل في هذه الوظيفة، اجادة تامة للغة الانجليزية والحاسب الآلي، القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط،ومعرفة شاملة بالنظم والقوانين واللوائح التي تحكم العمل واختصاصات وأهداف وأوجه نشاط الهيئة، بالإضافة إلى مؤهل عالي مناسب.

2- مدير عام للإدارة العامة للشئون المالية

يشترط للعمل في هذه الوظيفة، إجادة تامة للغة الانجليزية والحاسب الآلي، معرفة شاملة بالنظم والقوانين واللوائح التي تحكم العمل واختصاصات وأهداف وأوجه نشاط الهيئة، خبرة كافية بالنظم المحاسبية الحديثة وقانون الخدمة المدنية، والقدرة الفائقة على القيادة والابتكار والتخطيط.

هذا بالإضافة إلى مؤهل عالى تجارى مناسب من إحدى الجامعات الحكومية المصرية أو الجامعات الخاصة.

3- مدير عام الإدارة العامة لمراجعة حساب السلع والمحاصيل

مهارات هذه الوظيفة تتمثل في إجادة تامة للغة الانجليزية والحاسب الآلي، القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط، وخبرة كافية بالنظم المحاسبية الحديثة وقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى مؤهل عال مناسب يتلائم مع نوع وطبيعة الوظيفة

4- مدير عام للإدارة العامة لاستيراد وتسويق السلع التموينية

مهارات هذه الوظيفة تتمثل في إجادة تامة للغة الانجليزية والحاسب الآلي، القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط، فضلا عن مؤهل زراعي أو تجاري عالي مناسب.

5- مدير عام للإدارة العامة للتوزيع

المهارات الفنية المطلوبة لهذه الوظيفة، تتمثل في إجادة تامة للغة الانجليزية والحاسب الآلي، القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط، ومؤهل عالي مناسب.

المستندات والأوراق المطلوبة للوظائف:

-أصل شهادة المؤهل الدراسي أو صورة طبق الأصل معتمدة من جهة العمل

– أصل شهادة ميلاد كمبيوتر

– صورة الرقم القومي سارية

– أصل صحيفة الحالة الجنائية (حديثة )

– أصل شهادات الخبرة العملية

– أصل شهادة حسن سير وسلوك من جهة العمل

– أصل بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من جهة العمل

- بيان معتمد ومختوم من جهة عمله يوضح عدم حصوله على جزاءات أو إحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية

– الدورات التدريبية الحاصل عليها في مجال عمل الوظيفة

– عدد (6) صور شخصية حديثة 4×6 (خلفية بيضاء)

–مقترحات التطوير في مجال عمل الوظيفة مؤيدة بالمستندات الدالة على ذلك وفقاً لقرار وزارة التخطيط رقم (95) لسنة 2017 .

تطلب جميع هذه الوظائف قضاء مدة مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي (أ)، أو مدة كلية مقدارها 17 عاماً.

موعد انتهاء التقديم للوظائف

يتنهي التقديم لجميع هذه الوظائف 15/12/2022.