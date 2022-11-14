برواتب تصل 6500 جنيه.. وظائف خالية في القطاع الخاص | التفاصيل والمواعيد

طرحت وزارة الشباب والرياضة ضمن مبادرتى «طوّر وغيّر»، و«توظيف مصر» التابعتين لها، عددا من الوظائف الخالية في القطاع الخاص برواتب مجزية.

جاء ذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، حيث تضمن الإعلان العديد من الشركات وعشرات الوظائف لجميع المؤهلات، ودون مؤهل، إضافة إلى التأمينات الطبية والاجتماعية.

ويتم التقديم على هذه الوظائف وإجراء مقابلات العمل بشكل فوري من خلال التسجيل على منصة توظيف مصر التابعة لوزارة الشباب والرياضة من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا



وظائف خالية بالقطاع الخاص

1- اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أسواق العثيم بالمطرية للوظائف الآتية:

1.كاشير

2. موظف FMC

3. مراقب مخزون

4. بائع بقالة

5. بائع لحوم

6. منسق ممرات

7. بائع خضار وفاكهة

8. موظف أمن

9. سائقين رخصة مهنية(ثانية-ثالثة)

10. عامل مخزن (فرع العاشر من رمضان)

11. موظف نظافة

اماكن العمل: قباء - النزهة - الزيتون - حدائق القبة - مدينة نصر - المقطم - التجمع - حلوان - الهرم - فيصل - اكتوبر- المهندسين - الدقي - قليوب - القناطر

العنوان: 13شارع يوسف ناصية شارع الرشاد خارجة المطرية امام محطه مترو المطرية - بفرع العثيم

يوم الاربعاء الموافق 16 نوفمبر 2022 من الساعة 10ص إلى الساعة 4م



2- اليوم التوظيفي المفتوح لمؤسسة التضامن للتمويل الاصغر للوظائف التالية:

1- منسقة ميدانية

الشروط:

1. اناث فقط

2. القدرة علي العمل الميداني

3. مؤهل متوسط علي الأقل

4. القدرة علي اقناع الاخرين

يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2022 من الساعة 10 ص إلى الساعة 3 م

موعد ومكان التنفيذ

مركز ديرب نجم بمقر المؤسسة

من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 عصرا



3- شركة فيرن برو جلوبال للاستثمار تطلب للتعيين الوظائف التالية:

1. نائب مدير مشتريات (خبرة من 5 الى 10 سنوات - يفضل خبره بمجال المقاولات)

2. رئيس قسم التخطيط والتكاليف (خبرة من 8 الى 12 سنة)



4- شركة داون تاون دلتا تطلب للتعيين الوظائف التالية:

1. مشرف مخازن

المهام: الاشراف على المخازن وعمليات الجرد وترتيب وتكويد جميع الأصناف.

مكان العمل: طنطا

شروط الوظيفة:

· مؤهل عالى

· خبرة من 5 الى 10 سنوات

· الاحد الاقصى للسن 45 سنة

مميزات الوظيفة:

· الراتب حسب كل وظيفة و الخبرة

· عدد ساعات العمل 8 ساعات

· عدد يوم اجازة فى الاسبوع

· أجازات سنوية

· تأمينات اجتماعية



5- اليوم التوظيفي المفتوح لشركة تاى شوب

العنوان: قطعه 9492 ش هدي شعرواي متفرع من ش كريم بنونه من ش9 - المقطم

يوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022 من الساعة 10ص إلى الساعة 3م

للوظائف الأتية:

1. موظف مبيعات

اماكن العمل: الرحاب - التجمع الخامس - التجمع الثالث - الداون تاون - مدينه نصر - الهرم

الشروط المشتركة:

· جميع المؤهلات (عالى - متوسط)

· الحد الأقصى للسن 30 سنة

· موقف واضح من التجنيد

المميزات والحقوق:

· راتب ثابت + عمولة لا تقل على 3000 جنية

· بدل مواصلات + حافز بيع

· عدد ساعات العمل 9 ساعات

· تأمين طبي - تأمين اجتماعي

· زيادة سنوية



6- اليوم التوظيفي المفتوح لسلسلة مطاعم امريكانا (كنتاكى - ومبى - كرسبي كريم)

العنوان الاول: داخل مطعم كنتاكي شبرا الخيمه الملف بجوار البنزينه

يوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022 من الساعة 10ص إلى الساعة 3م

العنوان الثانى: داخل مطعم كنتاكي بشارع النصر المعادي محطه مؤمن

يوم الاربعاء الموافق 16 نوفمبر 2022 من الساعة 10ص إلى الساعة 3م

العنوان الثالث: داخل مطعم كنتاكى عين شمس - شارع عين شمس الرئيسي اسفل مستشفى تبارك للأطفال

يوم الخميس الموافق 17 نوفمبر 2022 من الساعة 10ص إلى الساعة 3م

للوظائف الأتية:

1. عضو فريق

2. مندوب توصيل

اماكن العمل: مدينة نصر - التجمع الخامس - الرحاب - مدينتى - الشروق - المعادي - اكتوبر

الشروط المشتركة:

· المؤهل لا يقل عن اعداديه او طالبة

· ذكور و اناث

· السن من 18 سنة الى 35 سنة

المميزات والحقوق:

· الراتب حسب كل وظيفة

· وجبة + تيبس فى بعض السلاسل

· عدد ساعات العمل 9 ساعات

· يتوافر باص من اقرب نقطه للدائري

· يوم اجازة اسبوعية

· تأمين أجتماعى - تأمين طبى خاص



7- اليوم التوظيفي المفتوح لشركة مطاعم بافلو برجر

العنوان: 60 شارع عبد الله العربي الحي السابع مدينة نصر الدور الرابع أعلى فوتبول كافيه

للوظائف الأتية:

1.مساعد مدير مطعم أول (خبرة 3 سنوات على الأقل لنفس الوظيفة فى مجال الفاست فود)

2.عضو فريق – كرو مطعم (مؤهل متوسط – خبرة أو بدون خبرة)

3. خدمة عملاء – كول سنتر (شفت كامل للخرجين)

اماكن العمل:

مساعد مدير - عضو فريق (القاهرة - الجيزة - القاهرة الجديدة)

خدمة العملاء (مدينة نصر)

الشروط المشتركة:

•الحد الأقصى للسن 38 سنة لوظيفة مساعد مدير مطعم

•الحد الأقصى للسن 35 سنة لوظيفة عضو فريق

•الحد الأقصى للسن 35 سنة لوظيفة خدمة عملاء

•موقف واضح من التجنيد

المميزات والحقوق:

•راتب حسب كل وظيفة يصل الى 6500

•عدد ساعات العمل 9 ساعات

•تأمينات طبية واجتماعية

•حوافز

•يوجد بدل للوقت الاضافي

•فرص للترقي بعد 6 أشهر



8- شركة كارفور تطلب للتعيين الوظائف التالية:

1. شيف جزار

2. شيف خباز

3. شيف أجبان

4. شيف قسم الوجبات الجاهزة

5. بائع خضار وفاكهة

6. سماك

7. فني صيانة

8. منسق ممرات متعدد المهام

9. بائع مخبوزات

اماكن العمل: الشروق- مصطفي النحاس

مميزات الوظيفة:

•مؤهل متوسط لكل الوظائف معاد (الكاشير)

•خبرة أكثر من سنة في نفس الوظيفة

•حد أقصى للسن 40 سنة

•ذكور وإناث

شروط الوظيفة:

•رواتب مجزيه تحدد حسب الخبرة

•عدد ساعات العمل 9 ساعات | شيفتات متغيرة

•يوم راحة في الأسبوع

•مواصلات أو بدل مواصلات

•أرباح سنوية

•تأمين طبي (عائلي)

•تأمين اجتماعي