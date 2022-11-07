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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وظائف حكومية لكافة المؤهلات.. تعرف على الشروط وموعد وطريقة التقديم

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت الحكومة عن وظائف جديدة وفرص عمل لكافة التخصصات والمؤهلات بوزارة الآثار وبالأخص مشروع المتحف المصري الكبير، حيث يتم التقدم خلال الفترة الحالية، على أن ينتهي قريبا.. فما هي هذه الوظائف؟

وظائف المتحف المصري الكبير

الوظائف الحكومية التي تم الإعلان عنها ستكون تابعة لمشـروع المتحـف المصـري الكبيـر بوزارة الآثار، الذي أعلن عن حاجته لبعـض التخصصـات للعمـل بـجهـاز السـلامة والصحة المهنية، من أخصائيين ومشرفين.

شروط وظائف وزارة الآثار

وفقا لإعلان المتحف المصري الكبير، المتحف بحاجة إلى عدد 4 إخصائي سلامة، لديه بكالوريوس من إحدى الكليات العلمية ودورات تدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية (أساسي- متقدم).

ويشترط إجادته الكتابة على الكمبيوتر، إلى جانب إجادة الكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية، كما يشترط للتقديم لتلك الوظائف امتلاك خبرة في مجال العمل.

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شروط وظائف المتحف المصري

شملت الوظائف الشاغرة أيضا، عدد 5 مشرف سلامة لديهم مؤهل عالي أو متوسط، ولدية خبرة في مجال العمل.

كما يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على دورات تدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية (أساسي- متقدم)، ويجيد الكتابة على الكمبيوتر.

شروط وظائف الحكومة 2022

كما شملت وظائف وزارة الآثار عدد 25 فني سلامة بمؤهل متوسط، لديه خبرة في مجال العمل، وحاصل على دورات تدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية (أساسي- متقدم).

بالإضافة إلى عدد 1 خدمات معاونة، يشترط أن يكون حاصلا على شهادة محو الأمية على الأقل.

طريقة التقديم لوظائف وزارة الآثار

وقد حدد الإعلان الداخلي الذي نشرته وزارة الآثار بشأن وظائف المتحف المصري الكبير كيفية التقديم للوظائف، حيث تسـلم الطلبـات لإدارة الشؤون الماليـة والإداريـة بمشـروع المتحـف المصري الكبير.

موعد التقديم لوظائف الآثار

يتم التقدم خلال الأيام الحالية وحتى 15 نوفمبر الجاري 2022 كحد أقصى.

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