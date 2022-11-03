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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

فرصة ذهبية تشمل الهندسة.. وظائف شاغرة في السعودية| اعرف الشروط

السعودية
السعودية

تعد المملكة العربية السعودية، وجهة مفضل لدي المصريين، إما للعمل أو الزيارة، حيث أعلنت السعوية عبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فتح باب التوظيف للرجال والنساء وذلك لشغل وظائفها (الإدارية، المالية، التقنية، الهندسية).

تفاصيل إعلان وظائف السعودية

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية عن حاجتها لشغل وظئاف  في مختلف فروعها بالمملكة السعودية وذلك بمناسبة إقامة معرض التوظيف بالأكاديمية السعودية الرقمية 2022.

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شروط وظائف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية

تضمنت شروط وظائف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية مجموعة من القواعد والتى يجب أن تتوفر في الراغب للتقديم على وظئاف السعودية.

- تشترط  المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

-كما يجب أن يكون المتقدم حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.

- لا يشترط إعلان وظائف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية الخبرة لجميع الوظائف (ستعتبر الخبرة ميزة إضافية).

تخصصات وظائف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية

وتتضمن تخصصات وظائف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية مايلي :-

- أعلنت  المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية عن حاجتها لوظيفة إدارة الأعمال.

- كما تتضمن التخصصات المطلوبة الموارد البشرية.

- وتشمل التخصصات المطلوبة ضمن وظائف السعودية المالية.

- كما تتضمن التخصصات المطلوبة أيضا المحاسبة.

- وتضمن إعلان الوظائف الحاجة إلى نظم المعلومات الإدارية.

- كما تضمن إعلان الوظائف الحاجة إلى التسويق.

- وتضمن إعلان الوظائف الحاجة إلى الإعلام.

- فيما تضمنت الوظائف المطلوبة العلاقات العامة.

وظائف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية

وشملت  الوظائف الشاغرة التى أعلنت عنها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية

- أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية عن حاجتها لـ بحوث العمليات.

- فيما تضمنت الوظائف المطلوبة إدارة المخاطر.

-  أعلنت  المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية عن حاجتها إدارة الجودة.

- وتشمل التخصصات المطلوبة أيضا إدارة المشاريع.

- كما شمل إعلان وظائف السعودية الحاجة إلى إدارة العمليات.

-  أعلنت  المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية عن حاجتها العلوم الإكتوارية.

- كما  أعلنت  المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية عن حاجتهاتقنية المعلومات.

- كما شملت التخصصات المطلوبة الأمن السيبراني.

- وتضمن إعلان الوظائف الحاجة إلى الهندسة الصناعية.

- الهندسة الكيميائية.

- وتضمن إعلان الوظائف الحاجة إلى الهندسة البيئية.

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طريقة التقديم فى وظائف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية

وعن طريقة التقديم فى وظائف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية أتاحت المؤسسة التقديم إلكترونيا عبر موقعها وتقديم السيرة الذاتية، كما أوضحت المؤسسة السعودية إنه سيتم التواصل مع المتقدمين في حال انطباق الشروط.

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