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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جهز ورقك.. وزارة الشباب والرياضة تعلن عن وظائف خالية

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة تعلن عن وظائف شاغرة

تسعى الدولة المصرية إلى إيجاد فرص عمل للشباب فى المجالات المختلفة من خلال العديد من المبادرات بالشراكة بين قطاعات الحكومة والقطاع الخاص، من أجل مواكبة تطورات العصر وتوفير فرصة تليق بالشباب المصري، ومن بين تلك المبادرت وظائف وزارة الشباب والرياضة.

وظائف وزارة الشباب والرياضة

إعلان وظائف شاغرة هكذا يبحث العديد من الشباب عن فرص العمل، وعليه تسعى الحكومة إلى تقديم فرص ووظائف فى القطاع الخاص من خلال ملتقيات التوظيف، حيث كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن عدد من الوظائف في مختلف التخصصات.

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تخصصات وظائف الشباب والرياضة

وتضمن إعلان وزارة الشباب والرياضة مجموعة من التخصصات المطلوبة، والتى تضمنت تكنولوجيا المعلومات والمبيعات وموارد بشرية من أجل تقديم فرص عمل مختلفة للشباب من الجنسين.

وتشمل التخصصات المطلوبة ما يلي: 

- أقسام المبيعات Sales analysis.

- متخصص في تكنولوجيا المعلومات IT specialist.

- وأخصائي موارد بشرية HR specialist 

- مساعد أمين مستودع assistant warehouse keeper

- مشرف مخزن Supervisor store 

-  مندوب التوصيل delivery representative. 

- مندوب مبيعات sales representative 

- سائقين drivers 

تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة

يأتى إعلان وظائف وزارة الشباب والرياضة ضمن مبادرة توظيف مصر، حيث إن إعلان الوظائف الخالية سيأتى من خلال ملتقى توظيفي تنظمه الإدارة العامة للمبادرات الشبابية بالتعاون مع شركة “مايكروسوفت” ومؤسسة “كير مصر” للتنمية.

ومن المقرر أن يعقد ملتقى التوظيف يوم السبت 5 نوفمبر 2022 بمحافظة الغربية، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، كما أن الملتقى مجانا، تقدمه الوزارة بالتعاون مع الشركات الختلفة من أجل إتاحة الفرصة للشباب من أجل إيجاد وظيفة.

كيفية التقديم فى وظائف وزارة الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين فى التقديم بالملتقى الوظيفي الذي أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة، العمل على ملء البيانات المختلفة عبر رابط وزاة الشباب والرياضة، والمعد خصيصا للملتقى، حيث يمكن للمتقدم تسجيل بياناته “الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف والسن وتحديد النوع واختيار المحافظة بالإضافة إلى المؤهل الدراسي”.

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مبادرة توظيف مصر 

تعد مبادرة “توظيف مصر” منصة رقمية يتم من خلالها توفير فرص عمل مقدمة من الشركات والهيئات لكل الشباب، حيث تعمل المبادرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وشركة “مايكروسوفت مصر” ومؤسسة “كير مصر” للتنمية. 

وتسعى مبادرة “توظيف مصر” إلى المشاركة فى مواجهة البطالة والتحديات التي يواجههّا الشباب في عملية التوظيف.

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