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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرصة ذهبية ومرتبات مجزية.. 14 وظيفة شاغرة فى السعودية | اعرف الشروط

السعودية
السعودية

تعد المملكة العربية السعودية وجهة مفضلة للسفر من قبل العديد من المصرين سواء للعمل أو للزيارة العائلية أو من أجل العمر وأداء المناسك، وعليه تحظى الوظائف التى تعلن عنها السعودية محل اهتمام الكثيرون، حيث أعلنت السعودية عن حاجتها لشغل 14 وظيفة إدارية.

تفاصيل 14 وظيفة إدارية بالسعودية

إعلان وظائف السعودية جاء عبر وزارة الحج والعمرة والتى دعت الخريجين والخريجات للتقديم على الوظائف الشاغرة لديها والتى يبلغ عددها 14 وظيفية إدارية.

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ويمكن للرجال والسيدات التقديم لشغل 14 وظيفة إدارية وذلك بنظام التعاقد الرسمي على سلم رواتب الموظفين العام من المرتبة السادسة حتى الثامنة.

وظائف وزارة الحج والعمرة السعودية

وتتضمن الـ 14 وظيفة إدارية التى أعلنت عنها وزارة الصحج والعمرة السعودية مايلي :- 

- يشمل إعلان وزارة الحج والعمرة شغل وظيفة أخصائي إدارة مخاطر مساعد

- كما تتضمن التخصصات المطلوبة وظيفية أخصائي ذكاء أعمال مساعد

- كما أعلنت الحج والعمرة عن حاجتها لـ مهندس مدني مساعد

- وتضمن إعلان الوظائف الحاجة إلى أخصائي استمرارية أعمال مساعد

- كما تضمنت التخصصات المطلوبة باحث نظام

- فيما تضمنت الوظائف المطلوبة مدير مشروع

- كما أعلنت الحج والعمر السعودية عن حاجتها مهندس معماري

تخصصات الوظائف الشاغرة بالحج والعمرة السعودية 

وشملتأيضا الوظائف الشاغرة التى أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة السعودية مايلي :-

- أعلنت الحج السعودية عن حاجتها لـ مهندس مواقع

- كما تتضمن الوظائف المتاحة أيضا باحث إحصائي

- باحث تدريب وابتعاث مساعد

- مهندس حاسب آلي

- باحث تنظيم مساعد

- مطور برامج

أماكن العمل بإعلان وظائف الحج والعمرة

وتتضمن أماكن العمل بالـ 14 وظيفة التى أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة السعودية كلا من منطقة مكة المكرمة، وجدة.

وفيما يخص الفئات المستهدفة من إعلان 14 وظيفة شاغرة بـ وزارة الحج والعمر  خريجو وخريجات الدرجة الجامعية “درجة البكالوريوس”، كما أوضحت الوزارة السعودية فى إعلانها أن  الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

طريقة التقديم فى وظائف الحج والعمرة السعودية

وعن طريقة التقديم فى الـ 14 وظيفية شاغرة بـ السعودية  ن الإثنين 1444/4/6هـ حتى الجمعة 1444/4/10هـ عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).

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الشروط الجديدة لتمديد تأشيرة الزيارة قبل انتهائها

أعلنت السعودية فى وقت سابق عن الشروط الجديدة لتمديد تأشيرة الزيارة قبل انتهائها وفق المديرية العامة للجوازات، بالمملكة العربية السعودية، حيث أكدت المملكة السعودية انه يمكن للأفراد تمديد تأشيرة الزيارة قبل أن تنتهي بأيام، من خلال حساب المستضيف، عبر منصة أبشر؛ حيث يمكن تمديدها قبل انتهائها بـ 7 أيام.

وتتضمن شروط تمديد تأشيرة الزيارة الجديدة والتى أعلنت عنها السعودية ضرورة وجود تأمين طبي للزائر وفقًا للشروط المحددة، حيث أنه سيتم فرض غرامة بعد مرور 3 أيام من انتهاء تأشيرة الزيارة.

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية إلى السعودية

وهناك نوعان من تأشيرة الزيارة إلى السعودية والتى تشمل تأشيرة زيارة عائلية فردي أو متعدد، الأول لمدة 30 يومًا فقط وغير قابلة للتجديد، والثاني لمدة 90 يومًا فقط .

ويختلف سعر تأشيرة الزيارة العائلية إلى السعودية بالطلب لأكثر من مرة، حيث تبلغ أسعار الزيارة العائلية لمدة 6 شهور 3000 ريال، وتبلغ رسوم تأشيرة الزيارة لمدة 12 شهر 5000 ريال، أما تأشيرة الزيارة العائلية لمدة سنتين 8000 ريال سعودي.

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