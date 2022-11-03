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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اشتري واحدة منها.. 5 سيارات موديل 2022 في السعودية | صور

5 سيارات موديل 2022
5 سيارات موديل 2022 في السعودية

ينتشر في السوق السعودي للسيارات العديد من إصدارات السيارات موديل 2022، وتناسب هذه الطرازات، المواطنين السعوديين والمغتربين، وتساعدهم على قضاء احتياجاتهم والتنقل بكل سهولة، وذلك بكل المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي تعتمد عليها السيارات.

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يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات موديل 2022 في السعودية :

1-ام جي اتش اس موديل 2022

تحتوي سيارة ام جى اتش اس موديل 2022 علي محرك سعة 2000 سي سي تربو، ينتج قوه حصانيه قدرها 231حصان، وعزم اقصي للدوران 360 نيوتن/ متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 210 كم/ ساعة، وتستهلك السيارة 8.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

ام جي اتش اس موديل 2022

تقدم سيارة ام جى اتش اس موديل 2022 بسعر يبدأ من 89.700 ريال سعودي، ويصل إلي 104.650 ريالا سعوديا.

2-هيونداي كونا موديل 2022

تمتلك سيارة  هيونداي كونا موديل 2022 محرك سعة 2000 سي سي، ينتج قوه قدرها 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران 180 نيوتن/ متر، وسعة خزان الوقود 50 لتر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 7.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة ، وتتسارع السيارة من0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 10 ثواني .

هيونداي كونا موديل 2022

تبدأ أسعار سيارة  هيونداي كونا موديل 2022 من 93.535 ريالا سعوديا، ويصل إلي 98.135 ريالا سعوديا.

3-شيرى تيجو 8 برو موديل 2022

تستمد سيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوه قدرها 194 حصان، وعزم اقصي للدوران 290 نيوتن/ متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات.

وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 200 كم/ ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 8.9 ثانية، وتستهلك السيارة 7 لتر؛ لقطع مسافة 100 كم/ ساعة .

شيرى تيجو 8 برو موديل 2022

تأتي سيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 بسعر يبدأ من 90.620 ريالا سعوديا، ويصل إلي 111.780 ريالا سعوديا .

4-هوندا HRV موديل 2022

تظهر سيارة هوندا HRV موديل 2022 بمحرك سعة 1800 سي سي، ينتج قوه قدرها 140 حصان، وعزم أقصى للدوران 172 نيوتن/ متر، مزودة بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وسعة خزان الوقود تصل إلى 50 لترا، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 190 كم/ ساعة، وتستهلك السيارة 5.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة .

هوندا HRV موديل 2022

تتوافر سيارة هوندا HRV موديل 2022 بسعر يبدأ من 90.735 ريالا سعوديا، ويصل إلى 112.585 ريالا سعوديا.

5-سوبارو XV موديل 2022

تحصل سيارة سوبارو XV موديل 2022 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ينتج قوه قدرها 150 حصان، وعزم اقصي للدوران 196 نيوتن/ متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وسعة خزان الوقود تصل إلي 63 لترا.

وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 194 كم/ ساعة، وتتسارع من وضع السكون حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 10.4 ثانية، وتستهلك 7.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة .

هوندا HRV موديل 2022

يتراوح سعر سيارة سوبارو XV موديل 2022 من 93.000 ريال سعودي، ويصل إلى 114.999 ريالا سعوديا.

ام جي اتش اس موديل 2022 هيونداي كونا موديل 2022 شيري تيجو 8 برو موديل 2022 هوندا HRV موديل 2022 سوبارو XV موديل 2022

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