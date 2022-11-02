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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات .. أحدث أسعار شيري تيجو 3

شيري تيجو 3 موديل
شيري تيجو 3 موديل 2022

أعلنت عدد من شركات السيارات مؤخرا ، عن الزيادة الجديدة ضمن زيادات شهر نوفمبر الجارى ، بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لدى الوكلاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية، وعدم استيراد مركبات جديدة ، بالإضافة لزيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.

شيري تيجو 3 موديل 2022

أعلن وكيل شركة شيري عن رفع أسعار السيارة طراز تيجو 3 موديل 2022 ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV داخل السوق المحلية ، بزيادة سعرية بلغت 25 آلاف جنيه .

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ومن المعروف ان السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 تستمد قوتها من خلال محرك 1600 سي سي 4 سلندر ، ينتج قوة قدرها 125 حصانا، وعزم اقصى للدوران 160 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة .

شيري تيجو 3 موديل 2022

تعتمد السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 على جنوط رياضية انيقة قياسها 17 بوصة، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم ذات اشارات ضوئية، بالاضافة إلى مفهوم رباعي الابواب، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 550 لتر، إلى جانب نسبة طول كلي 4419 مم.

شيري تيجو 3 موديل 2022

وتحتوي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2510 مم، مع عرض كلي يبلغ 1765 مم، وخزان وقود يتسع لـ 55 لتر، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 6.1 لتر، عندما تقطع مسافات تصل لـ 100 كيلومتر.

 

وزودت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 بعدة تجهيزات ومنها، مقود حركة متعدد الوظائف، وشاشة عرض الوسائط، بالاضافة إلى مكيف للهواء، وقفل مركزي، وفتحة سقف كهربائية التحكم، و تضم السيارة فرامل ABS، و EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية.

شيري تيجو 3 موديل 2022

اما عن اسعار السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 ، فتاتى بسعر410 ألف جنيه بدلا من 385 ألف جنيه .

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