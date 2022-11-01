بورصة السيارات| 5 آلاف جنيه .. ارتفاع أسعار الأوفر برايس لـ ام جي RX5

ارتفعت أسعار الاوفر برايس للسيارة ام جي RX5 موديل 2022 بقيمة قدرها 5 آلاف جنيه، لتتراوح تلك النسبة خلال الفترة الحالية بين 115 الف و 145 ألف جنيه، بدلاً من القيمة السابقة بمنتصف شهر أكتوبر، والتي كانت تتراوح بين 120 ألف جنيه وحتى 145 ألف جنيه.

ام جي RX5 موديل 2022

الاسعار الرسمية للسيارة ام جي RX5 موديل 2022

الفئة الاولى أوتوماتيك موديل 2022 بسعر 610 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2022 بسعر 640 الف جنيه.

ام جي RX5 موديل 2022

تجهيزات السيارة ام جي RX5 موديل 2022

تحتوي السيارة ام جي RX5 موديل 2022 العديد من التجهيزات ومنها، نظام صوتي من 4 مكبرات، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف للهواء، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، مع زر تشغيل وايقاف المحرك، وشاشة ملونة تعمل باللمس 8 بوصة، وفتحة سقف بانوراما.

ام جي RX5 موديل 2022

كما تضم السيارة حساسات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف بالسيارة، وكاميرا خلفية، ومرايات جانبية كهرباية، وخاصية الغلق المركزي مع تحكم بالريموت، بالاضافة إلى مقعد كهربائي التحكم للسائق، ومثبت للسرعة.

ام جي RX5 موديل 2022

وتمتلك السيارة ام جي RX5 موديل 2022 قدرات فنية عبر محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي من 7 نقلات، وقوة قدرها 169 حصانا، إلى جانب القدرة على الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0 خلال 9.8 ثانية.