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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات| 5 آلاف جنيه .. ارتفاع أسعار الأوفر برايس لـ ام جي RX5

ام جي RX5 موديل 2022 
ام جي RX5 موديل 2022 

ارتفعت أسعار الاوفر برايس للسيارة ام جي RX5 موديل 2022 بقيمة قدرها 5 آلاف جنيه، لتتراوح تلك النسبة خلال الفترة الحالية بين 115 الف و 145 ألف جنيه، بدلاً من القيمة السابقة بمنتصف شهر أكتوبر، والتي كانت تتراوح بين 120 ألف جنيه وحتى 145 ألف جنيه.

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ام جي RX5 موديل 2022 

الاسعار الرسمية للسيارة ام جي RX5 موديل 2022 

 

الفئة الاولى أوتوماتيك موديل 2022 بسعر 610 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2022 بسعر 640 الف جنيه.

ام جي RX5 موديل 2022 

تجهيزات السيارة ام جي RX5 موديل 2022 

 

تحتوي السيارة ام جي RX5 موديل 2022 العديد من التجهيزات ومنها، نظام صوتي من 4 مكبرات، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف للهواء، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، مع زر تشغيل وايقاف المحرك، وشاشة ملونة تعمل باللمس 8 بوصة، وفتحة سقف بانوراما.

ام جي RX5 موديل 2022 

كما تضم السيارة حساسات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف بالسيارة، وكاميرا خلفية، ومرايات جانبية كهرباية، وخاصية الغلق المركزي مع تحكم بالريموت، بالاضافة إلى مقعد كهربائي التحكم للسائق، ومثبت للسرعة.

ام جي RX5 موديل 2022 

وتمتلك السيارة ام جي RX5 موديل 2022 قدرات فنية عبر محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي من 7 نقلات، وقوة قدرها 169 حصانا، إلى جانب القدرة على الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0 خلال 9.8 ثانية.

ام جي RX5 موديل 2022 
ام جي RX5 ام جي RX5 موديل 2022 ام جي RX5 موديل 2022 الأسعار الرسمية

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