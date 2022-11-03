طقس الخليج | بارد في السعودية معتدل في الإمارات والبحرين وتحذير عاجل من الكويت

شهدت حالة الطقس في دول الخليج العربي اليوم الخميس، تقلبات مناخية وجوية مختلفة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

طقس السعودية

وفي السعودية توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم الخميس انخفاض ملموس في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية وسماء غائمة جزئيًا على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم يمتد الى الأجزاء الشمالية من مناطق المدينة المنورة، الرياض والشرقية, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة كذلك على الاجزاء الشمالية الشرقية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل الى مترين، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والاوسط وتكون شمالية شرقية الى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

طقس الإمارات

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الإمارات صحوًا بوجه عام وغائم جزئي أحيانًا، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن سرعة الرياح في المناطق الساحلية والجزر ستكون من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س وستكون جنوبية شرقية وشمالية شرقية، وفي المناطق الداخلية 0 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س جنوبية شرقية وشمالية شرقية، لافتًا إلى أن درجة الحرارة العظمى في المناطق الداخلية ستكون ما بين 33 و37 درجة، والصغرى ما بين 17 و22 درجة مئوية، وفي المناطق الساحلية ما بين 30 و35 درجة والصغرى ما بين 20 إلى 25 درجة.

طقس البحرين

وفي البحرين توقعت إدارة الأرصاد أن يكون طقس اليوم معتدلاً بوجه عام ثم يتحول إلى غائم خلال الليل، وأن الرياح ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانًا، ثم تتحول إلى شمالية غربية في وقت لاحق من الليل، فيما سيكون ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

وأشار المركز إلى أن درجة الحرارة العظمى في البحرين ستكون 36% مع نسبة رطوبة 85%، والصغرى 27 درجة مع نسبة رطوبة 25%.

طقس الكويت

وفي الكويت، توقع مركز الأرصاد أن طقس اليوم غير مستقر و غائم جزئيًا إلى غائم والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

وفي الليل، سيكون الطقس معتدلاً و تتلاشى السحب تدريجيًا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة، أما حالة البحر نهارًا ستكون خفيفة إلى معتدلة الموج يعلو أحيانا بارتفاع 3 - 6 قدم، وليلاً خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 - 4 قدم.

طقس سلطنة عمان

وفي سلطنة عمان توقعت المديرية العامة للأرصاد أن يكون الطقس نهارًا غالباً صافيًا وتكون درجة الحرارة العظمى 31°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 24°م وهي مشابهة لليلة أمس.