طقس الخليج اليوم |معتدل في الكويت والإمارات .. وأمطار رعدية تضرب السعودية

تشهد حالة الطقس في دول الخليج العربي اليوم السبت، تقلبات جوية ومناخية مختلفة نرصد أبرزها في التقرير التالي:

طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية أن تتهيأ الفرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف. في حين لا يستبعد تكون الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على اجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار المركز إلى أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 40كم/ساعة مع السحب الرعدية، وأن يكون ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

وقال المركز إن الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون جنوبية الى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة، وأن ارتفاع الموج سيكون من ربع متر إلى متر.

ولفت المركز إلى أن درجة الحرارة العظمى في مدينة مكة المكرمة ستكون 37 درجة والصغرى 26 مع جو غائم جزئي، وفي المدينة المنورة العظمى 37 والصغرى 26 مع جو غائم جزئي، وفي الرياض العظمى 34 والصغرى 17 مع جو صحو، وفي جدة العظمى 35 والصغرى 26 مع فرصة تشكل ضباب.

طقس الإمارات

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، قال المركز الوطني للأرصاد إن الوصف العام لحالة الطقس في الإمارات أنظمة ضغطية سطحية ضعيفة يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مشيرًا إلى أن طقس يوم السبت صحو بوجه عام وغائم جزئي أحيانا ورطب ليلاً، وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وأشار المركز إلى أن درجة الحرارة العظمى في المناطق الداخلية ستتراوح ما بين 34 إلى 38 مع سرعة رياح تترواح ما بين 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س شمالية غربية - شمالية شرقية، وفي المناطق الساحلية والجزر ستكون درجة الحرارة العظمى ما بين 36 - 31 والصغرى ما بين 20 إلى 26، بسرعة رياح تتراوح ما بين ما بين 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س شمالية غربية - شمالية شرقية.

طقس البحرين

وفي البحرين قالت إدارة الأرصاد إن طقس يوم السبت سيكون معتدلاً بوجه عام مع كميات متفاوتة من السحب، وأن الرياح ستكون متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد، ولكنها شمالية شرقية من 8 إلى 13 عقدة أحيانًا، مشيرةً إلى أن ارتفاع الموج سيكون من قدم إلى 3 أقدام.

وقالت الإدارة إن درجة الحرارة العظمى في البحرين ستكون 34 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 25%.

طقس الكويت

وفي الكويت قالت إدارة الأرصاد الجوية إن درجة الحرارة العظمى سوف تكون 35 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية، مشيرةً إلى أن الطقس ليلًا سيكون معتدلاً وغائمًا جزئيًا ورطبًا خاصة على المناطق الساحلية، مشيرةً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب خاصة على المناطق الشمالية والجنوبية.

أما نهارًا فسيكون الطقس مائلاً للحرارة و رطبًا نسبيًا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة، فيما تظهر بعض السحب العالية.

وعن حالة البحر في الكويت قالت الإدارة إنه نهارًا سيكون خفيفًا إلى معتدل الموج بارتفاع 3-1 قدم، وليلاً خفيفًا إلى معتدل الموج مع ارتفاع 4-1 قدم.

طقس سلطنة عمان

وقالت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، إن طقس يوم السبت صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب في آخر الليل أو الصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية والداخلية والوسطى وظفار وأجزاء من ساحل عمان.

وأشارت الهيئة إلى أن الرياح سوف تهب على سواحل بحر عمان متغيرة الاتجاه خفيفة ليلاً تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة نهارًا، فيما تهب على بقية المحافظات رياحًا جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، محذرةً من انخفاض الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب.

وعن حالة البحر، أوضحت الهيئة أن البحر سيكون هادئ الموج على معظم سواحل سلطنة عمان ويصل أقصى ارتفاع له مترًا واحدًا.