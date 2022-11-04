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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رواتب مجزية ومميزات حصرية.. وظائف شاغرة في الشباب والرياضة

وظائف الشباب والرياضة
وظائف الشباب والرياضة

يسعي الكثير من المواطنين إلى البحث عن فرص عمل بعائد مادي جيد يعينهم على المعيشة وعليه لم تبخل الحكومة من الإعلان عن فرص عمل متعددة عبر مختلف القطاعات كان آخرها إعلان وظائف الشباب والرياضة حيث أن وزارة الشباب والرياضة التى أعلنت عن حاجتها  إلى مدربين ومدربات للعمل.

تفاصيل وظائف الشباب والرياضة 

أعلنت الشباب والرياضة تفاصيل حاجتها إلى مدربين ومدربات للعمل في أكاديمية التايكوندو، وذلك عبر صفحتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث تضمن الإعلان مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى المتقدم.

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شروط وظائف الشباب والرياضة 

وضعت وظائف الشباب والرياضة بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين عند التقدم للوظائف الشاغرة كمدربين ومدربات للعمل في أكاديمية التايكوندو.

- من بين الشروط الواجب توافرها لدي المتقدم على وظائف الشباب والرياضة حصوله على مؤهل مناسب 

- كما جاء فى إعلان وزارة الشباب و الرياضة أنه يفضل أن يكون الشخص المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تربية رياضية.

- وتضمنت شروط وظائف الشباب والرياضة أن يكون المتقدم لديه خبرة تدريبية بأماكن سابقة.

- كما شملت شروط وظائف الشباب والرياضة أن يكون عضو بنقابة المهن الرياضية والعضوية سارية حتى 2022.

- ويجب أن تتوافر فى المتقدم لـ وظائف الشباب والرياضة حسن السير والسلوك.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى وظائف الشباب والرياضة

من أجل التقديم فى وظائف الشباب والرياضة هناك مجموعة من المستندات التى يجب على المتقدم تجهيزها والتى تتضمن مايلي:-

- يجب على الراغب للتقديم فى وظائف الشباب والرياضة إحضار صورة المؤهل الدراسي.

- وتعد صورة بطاقة الرقم القومي من بين المستندات الواجب احضارها للتقديم فى وظائف الشباب والرياضة

- يجب على الراغب فى وظائف الشباب والرياضة إحضار صورة كارنيه نقابة المهن الرياضية.

- كما تلتزم المتقدم بالسيرة الذاتية مرفق بها صور شهادات الخبرة.

- يجب على المقتدم إحضار فيش وتشبيه حديث مع الاطلاع على أصول هذه الأوراق من قبل إدارة المنتدى عند التقديم.

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طريق التقديم فى وظائف الشباب والرياضة

بعد معرفة المستندات المطلوبة وتحضيرها يمكن للراغب فى التقديم لـ وظائف الشباب والرياضة التوجه إلى إدارة منتدى شباب 15 مايو بمدينة 15 مايو أمام مجاورة 20، قبل الأربعاء الموافق 9 نوفمبر.

وجاءت وظائف الشباب والرياضة بعد إعلان منتدى شباب 15 مايو التابع للوزارة، عن حاجته إلى مدرب/ مدربة تايكوندو، للتدريب في أكاديمية التايكوندو «بنين، بنات» المزمع إقامتها بالمنتدى الفترة المقبلة.

وسيكون التدريب في أكاديمية التايكوندو، يومان أسبوعياً لمدة ساعتين في اليوم، وفق وزارة الشباب والرياضة.

ومن بين مميزات التدريب في أكاديمية وزارة الشباب والرياضة، حصول المدرب أو المدربة على نسبة 35% من إجمالي قيمة الاشتراكات الشهرية بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة.

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