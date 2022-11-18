قبل العلاقة الزوجية .. 8 نتائج مذهلة بـ شريحة أناناس واحدة

الأناناس يحتوي على مضادات الأكسدة ، وخاصة السيلينيوم والزنك والأحماض الدهنية والكارنيتين، وأوضحت بعض الدراسات أن الفيتامينات والمعادن الموجودة في الأناناس من أهم مكملات النظام الغذائي التي تساعد بدورها على زيادة جودة الحيوانات المنوية الموجودة عند الرجل.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير وفقا لموقع هيلثى، أهمية تناول شرائح الاناناس قبل الجماع..

1يساعد الأناناس على علاج حالات البرود الجنسي للجنسين.

2 يحسن من حركة الحيوانات المنوية وسرعتها مما يساعد على زيادة احتمالات الإنجاب.

3 الأناناس منشط جنسي قوي للجنسين.

4 يستخدم الأناناس لعلاج مشاكل سرعة القذف وعدم لزوجة السائل المنوي.

5 يساعد الأناناس على تحسين عملية إنتاج الحيوانات المنوية للرجل.

6 يعمل الأناناس على منع تكون الحيوانات المنوية المشوهة.

7 الأناناس من مدرات البول الجيدة، مما يساعد على تخلص الجسم من الأملاح والسموم بسرعة وفعالية.

8 يحتوي على تركيزات عالية من البوتاسيوم والصوديوم، وهو ما ينعكس على النواقل العصبية في الجهاز العصبي.