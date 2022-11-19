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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صدق أو لا تصدق| وفاة ربة منزل نتيجة عدم غسل اليدين.. التفاصيل الكاملة

صدى البلد

هل كنت تتخيل أن عدم غسيل اليدين قد يؤدي إلى الوفاة!، حادث غريب ومختلف لم نعتد عليه جرت تفاصيله في محافظة سوهاج ، بعد أن لقيت ربة منزل حتفها عقب تناولها الطعام دون غسل يديها. 

 

الأمر كان بسيطا بالنسبة لربة المنزل العشرينية التي لم تعتد على عادة غسل اليدين قبل تناول الطعام، وكانت تتعامل مع الأمر باستهتار، خاصة أنها لم تسمع من قبل أن  عدم غسل اليدين قبل تناول الطعام تسبب في الوفاة، رغم أهمية هذه العادة التى أعتدنا عليها منذ الصغر وتربينا عليها في المدارس، ولكن جاء هذا الحادث ليدق ناقوس الخطر للجميع، فكيف توفت هذه السيدة نتيجة عدم غسل اليدين؟. 

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المبيد الحشري كلمة السر

لقيت ربة منزل في بداية العقد الثالث من العُمر، مصرعها؛ إثر تناولها وجبة الغداء عقب رشها المنزل بمبيد حشري، دون غسل يديها؛ ما نتج عنه وفاتها أثناء تلقيها العلاج اللازم لحالتها الصحية، بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل بسوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعوة (سلمى ع م ا- 20 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة المركز)، مصابة بحالة إعياء وقئ، إدعاء تناول مادة فسفورية، وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة. 

 

وأفادت والدتها المدعوة (منى م ع ع- 37 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية)، قررت أنه عقب قيام نجلتها المذكورة برش المنزل بمبيد حشري تناولت الطعام دون غسل يديها؛ مما نتج عنه إصابتها التي أودت بحياتها، ونفت الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

سوهاج التفاصيل الكاملة غسل اليدين تناول الطعام

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