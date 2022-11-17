قابيل وهابيل جرجا .. القصة الكاملة لتخلص مزارع من شقيقه بسبب قطعة أرض بسوهاج

جريمة مأساوية في محافظة سوهاج..تجرد شخص من مشاعر الإنسانية وسيطرت عليه مشاعر الغل والغضب، ونسي تربيتهما معاً ومشاركته شقيقه في مرحلة طفولته وأحلامه وأماله، ليشق الشيطان طريقاً لقلبه وعقله ويرسم خطوط الإنتقام للأخ الأكبر للتخلص من شقيقه الأصغر ليظفر بقطعة أرض زراعية لا تسمن ولا تغني من جوع، لينتهي به الحال خلف القضبان نادماً على فعلته الشنعاء ولكن بعد فوات الآوان.

بدأت الجريمة في إحدى قرى مركز جرجا التابعة لـ محافظة سوهاج، بوجود خلافات بين الأخ الأكبر ويدعى ناصر ع م ن، 65 سنة، ويعمل مزارع، وشقيقه الأصغر ويدعى منصور ع م ن- 51 سنة- عامل، بسبب قطعة أرض زراعية، وتمسك كل طرف بها كحقه في الميراث.

وبعد تقابل الشقيقين وتبادل الحديث، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى قيام الأخ الأكبر بإخراج سلاح أبيض في حوزته، وسدد عدة طعنات في بطن شقيقه الأصغر، ليسقط على الأرض غارقاً في دمائه، وتركه وفر هارباً.

ليقوم نجل المجني عليه بنقله إلى مستشفى جرجا العام لتلقي العلاج، ليلفظ أنفاسه الآخيرة متأثراً بإصابته التي أحدثها له شقيقه الأكبر، لتقوم الأجهزة الأمنية في سوهاج بضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة "سكين"، وتقديمه إلى النيابة العامة لتولي التحقيق.

حيث أمرت النيابة العامة بحبس مزارع في منتصف العقد السابع من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بقتل شقيقه الخمسيني؛ بسبب خلافات على قطعة أرض آلت لهما بالميراث، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وكان قد لقي عامل في بداية العقد السادس من العُمر، مصرعه على يدي شقيقه، مزارع في منتصف الستينات من العُمر؛ بسبب خلافات بينهما على ملكية قطعة أرض زراعية مساحتها 20 قيراط بزمام القرية آلت إليهما بالميراث، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى جرجا العام مفادها وصول المدعو (منصور ع م ن- 51 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز- مصاب بجرح طعني بالصدر من الناحية اليمنى)، وتوفي حال تلقيه الإسعافات اللازمة.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال نجله المدعو (أيمن م ع م- 29 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، باتهام عمه المدعو (ناصر ع م ن- 65 سنة- مزارع- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي على والده بسلاح أبيض؛ ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته؛ بسبب خلافات بينهما علي ملكية قطعة أرض زراعية مساحتها 20 قيراط بزمام القرية آلت إليهما بالميراث.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة "سكين"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذِكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.