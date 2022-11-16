ضبط تاجر مخدرات متلبسًا في جزيرة شندويل بسوهاج

ورد لمركز شرطة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات منطقة وسط الصعيد، يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها إتجار المدعو (حمدي خ م خ- 34 سنة- عاطل- ويقيم دائرة مركز جهينة- والسابق اتهامه جنايات مركز جهينة مخدرات)، بالإتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات منطقة وسط الصعيد، يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها إتجار المدعو (حمدي خ م خ- 34 سنة- عاطل- ويقيم دائرة مركز جهينة- والسابق إتهامه جنايات مركز جهينة مخدرات)، بالإتجار بالمواد المخدرة.

وبإثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وعقب استصدار إذن النيابة العامة، دشنت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي؛ أسفرت عن ضبط المذكور حال مزاولته نشاطه دائرة مركز جزيرة شندويل، وبحوزته كمية من مخدر الآيس تزن حوالي 250 جرام، وطبنجة عيار 9 مم طويل بالخزينة الخاصة بها و10 طلقات من ذات العيار، وسلاح أبيض "خنجر"، وهاتف محمول ومبلغ مالي 350 جنيهاً، سيارة هيونداي إلنترا.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخيرة والخنجر بقصد الدفاع والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والسيارة للتنقل والتوزيع.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.