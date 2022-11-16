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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تاجر مخدرات حاول غسل 12 مليون جنيه من أرباحه غير المشروعة بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكّن ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط تاجر بالمواد المخدرة المختلفة؛ لمحاولته غسل 12 مليون جنيه، من الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، حيث ارتكب العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال بهدف إدخالها في دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني فأودع جزءًا منها بالبنوك.

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ومكاتب البريد المصري وأجري عليها عمليات سحب وإيداع وقام بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات منطقة جنوب الصعيد، يتضمن قيام المدعو (السيد ج ع م- 46 سنة- عاطل- ويقيم دائرة مركز البلينا).

والمحكوم عليه في القضية جنايات مركز البلينا مخدرات، بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.

ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة حيث ارتكب العديد من أفعال الغسل علي تلك الأموال بهدف إدخالها في دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني فأودع جزءًا منها بالبنوك ومكاتب البريد المصري وأجرى عليها عمليات سحب وإيداع.

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وأسس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وهي عبارة عن: أولاً في مجال الأنشطة التجارية حظيرة مواشي "معلف للمواشي بها حوالي 40 رأس ماشية كائنة خلف مسكنه بذات الناحية- ثانيًا في مجال الأراضي الزراعية شراء قطعة أرض زراعية مساحتها فدان كائنة بذات الناحية- ثالثاً في مجال العقارات شراء شقة دائرة مركز البلينا، شراء شقة دائرة  الإسكندرية، بناء فيلا كائنة  دائرة مركز البلينا".

وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 12 مليون جنيه، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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