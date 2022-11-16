مصرع محام وإصابة طالبة في حادث أليم بسوهاج.. تفاصيل

لقي محامي في منتصف العقد الثالث من العُمر، مصرعه، وأصيبت طالبة في بداية العشرينات بإشتباه كسر بالحوض والقدم اليمنى؛ إثر إصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة؛ إثر انفجار الإطار الأمامي الأيمن، دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بوجود حادث تصادم دائرة المركز، ووجود متوفي ومصابة.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو (أحمد م ص س- 26 سنة- محامي- ويقيم دائرة المركز)، اختلت عجلة القيادة بيده؛ نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيمن وإصطدم بعمود إنارة على جانب الطريق؛ نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة.

وإصابة المدعوة (فاطمة الزهراء ب ج- 23 سنة- طالبة- وتقيم دائرة قسم طهطا)، بإشتباه كسر بالحوض والقدم اليمنى، من مستقلي السيارة، وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وأفادت المصابة المذكورة وشقيق المتوفي المدعو (يوسف م ص س- 29 سنة- طبيب- ويقيم بذات الناحية)، بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة، هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.