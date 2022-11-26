بإطلالة جذابة.. نورهان منصور تخطف الأنظار مع زوجها

نشرت الفنانة نورهان منصور، صورا لها برفقة زوجها عمرو كمال المدير العام للبرامج الفنية بشركة سينرجي للإنتاج الفني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نورهان منصور بفستان شيفون أسود اللون مكشوف البطن والأكتاف، واعتمدت على ترك خصلات شعرها منسدلة على أكتافها مع وضع مكياج يبرز جمالها.

أخر أعمال الفنانة نورهان منصور

كانت الفنانة نورهان منصور شاركت مؤخرًا فى مسرحية "اللوكاندة"، وهى من بطولة الفنان أشرف عبدالباقى، ويشارك فى بطولتها كل من محمد دياب، حمدى الميرغنى، ويزو، مريم البحراوى، إبرام سمير، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، نورهان منصور، شريف حسنى،من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.



كما شاركت نورهان منصور مؤخرًا في مسلسل "نصيبى وقسمتك ج4"، بحكاية "بدلة جديدة" وهي الحكاية الرابعة، ومن بطولة الفنان شريف سلامة، سلوى عثمان، رانيا منصور، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد جمعة.



وتعد الفنانة نورهان منصور شقيقة الفنانة رانيا منصور التوأم، التي قدمت عددًا من الأعمال الفنية منها "7 أرواح".