عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

65 ألف جنيه .. قفزة في اسعار فورد ايكوسبورت 2022

فورد ايكوسبورت موديل
فورد ايكوسبورت موديل 2022 

شهدت السيارة فورد ايكوسبورت موديل 2022 زيادة سعرية جديدة، لتشمل جميع الفئات المقدمة محليًا من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث قدرت نسبة الزيادة بقيمة تتراوح بين 55 الف و 65 الف جنيه.

المدير التنفيذي لـ فورد: سنصنع كل مكونات المركبات الكهربائية لنكون رقم واحد

مطورة بالكامل| فورد برونكو موديل 1976 تباع بهذا السعر

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة فورد ايكوسبورت موديل 2022 في مصر وابرز مواصفاتها

فورد ايكوسبورت موديل 2022 

المواصفات الفنية للسيارة فورد ايكوسبورت موديل 2022 

 

تستغرق السيارة فورد ايكوسبورت موديل 2022 مدة زمنية قدرها 11.6 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة.

فورد ايكوسبورت موديل 2022 

حيث دعمت السيارة فورد ايكوسبورت موديل 2022 بمحرك تيربو سعة 1000 سي سي، مكون من 3 اسطوانات، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 123 حصانا، و 170 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

فورد ايكوسبورت موديل 2022 

وتنتقل السرعة إلى منظومة الجر الامامي للسيارة فورد ايكوسبورت موديل 2022 عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 6 سرعات، بينما يصل متوسط استهلاكها من الوقود نحو 5.8 لتر عند خوضها مسافة تقدر بـ 100 كيلومتر.

فورد ايكوسبورت موديل 2022 

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة فورد ايكوسبورت 2022 

 

الفئة الاولى فورد ايكوسبورت 2022 بقيمة قدرها 505 الف جنيه بدلاً من 450 ألف جنيه.

الفئة الثانية فورد ايكوسبورت 2022 بقيمة قدرها 570 ألف جنيه بدلاً من 505 ألف جنيه.

فورد ايكوسبورت موديل 2022 فورد ايكوسبورت موديل 2022 اسعار السيارة فورد ايكوسبورت موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب

حصر جميع المحلات التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل .. لماذا ؟

بـ الباسبور المصري وبدون تأشيرة .. هذه الدول يمكن السفر إليها

شاهد أول تعليق من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك مع المصري

الشيف حسن ببدلة عريس بجوار عروس شابة..حكاية صورة تصدرت التريند

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. موجة أمطار تضرب عدة مناطق بالبلاد| تفاصيل

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب وكندا بكأس العالم.. اعرف التردد

قرار عاجل من فيريرا تجاه لاعبي الزمالك عقب التعادل مع المصري

موضوعات متعلقة

تبدأ من 15 ألف جنيه.. أشهر 5 سيارات مستعملة في مصر

بورصة السيارات.. ثبات سعر ام جي 6 موديل 2022

بايك تقدم نسختها الجديدة BJ60 .. صور

كاديلاك CT5-V تختبر سرعتها في حلبة سباقات GP

وولينج بينجو .. شاهد أحدث سيارة كهربائية هاتشباك |صور

أسعار أوبل كروس لاند موديل 2023 .. صور

بمناسبة كأس العالم .. أفخم 5 سيارات موديل 2023 بالسوق القطري |صور

أسعار هيونداي توسان موديل 2022 في مصر

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-12-2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

بيان عاجل من مجموعة السبع بشأن أسعار النفط الروسي

دعمًا لصناعة النشر .. تخفيض أسعار إيجار الأجنحة بـ معرض القاهرة للكتاب

بأقل من 5 آلاف جنيه.. تعرف على مواصفات تابلت سامسونج جالاكسي A7

كاتب صحفي: الرئيس السيسي لديه رؤية واضحة للتنمية في ربوع مصر

حصن نفسك من الفتن بعشرة آيات يوم الجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم مصر والعالم.. التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية

أغرب إطلالة.. شاهد فستان الأمريكية شارون ستون بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

خدمات غير مسبوقة وفرص عمل للآلاف.. شاهد روعة وجمال المنصورة الجديدة

بكوليه ألماظ.. شاهد| مريم أوزرلي تبهر الحاضرين بمهرجان البحر الأحمر

فيديو

المغرب لدور الـ16.. تأهل تاريخي لأسود الأطلس على رأس مجموعتهم.. فيديو

ظهر بالصين ووصل إلى الأردن.. قطيع أغنام يطوف حول نفسه بالكرك| فيديوجراف

موجة أمطار تضرب هذه المناطق 48 ساعة .. فيديو

تفاصيل عودة عادل إمام للسينما بـ فيلم الواد وأبوه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ