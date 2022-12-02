65 ألف جنيه .. قفزة في اسعار فورد ايكوسبورت 2022

شهدت السيارة فورد ايكوسبورت موديل 2022 زيادة سعرية جديدة، لتشمل جميع الفئات المقدمة محليًا من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث قدرت نسبة الزيادة بقيمة تتراوح بين 55 الف و 65 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة فورد ايكوسبورت موديل 2022 في مصر وابرز مواصفاتها

فورد ايكوسبورت موديل 2022

المواصفات الفنية للسيارة فورد ايكوسبورت موديل 2022

تستغرق السيارة فورد ايكوسبورت موديل 2022 مدة زمنية قدرها 11.6 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة.

فورد ايكوسبورت موديل 2022

حيث دعمت السيارة فورد ايكوسبورت موديل 2022 بمحرك تيربو سعة 1000 سي سي، مكون من 3 اسطوانات، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 123 حصانا، و 170 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

فورد ايكوسبورت موديل 2022

وتنتقل السرعة إلى منظومة الجر الامامي للسيارة فورد ايكوسبورت موديل 2022 عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 6 سرعات، بينما يصل متوسط استهلاكها من الوقود نحو 5.8 لتر عند خوضها مسافة تقدر بـ 100 كيلومتر.

فورد ايكوسبورت موديل 2022

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة فورد ايكوسبورت 2022

الفئة الاولى فورد ايكوسبورت 2022 بقيمة قدرها 505 الف جنيه بدلاً من 450 ألف جنيه.

الفئة الثانية فورد ايكوسبورت 2022 بقيمة قدرها 570 ألف جنيه بدلاً من 505 ألف جنيه.