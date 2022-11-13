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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مطورة بالكامل| فورد برونكو موديل 1976 تباع بهذا السعر

فورد برونكو موديل
فورد برونكو موديل 1976

أعلنت شركة موتور كار كلاسيك عن بيع نسخة محدثة بالكامل من سيارة فورد برونكو موديل 1976 بسعر 75 ألف دولار أمريكي، وبالتالي يكون سعر برونكو موديل 1976 قريب من سعر النسخة الأعلى تجهيزات من فورد برونكو موديل 2022 والتي يبلغ سعرها 293 ألف ريال.

فورد برونكو موديل 1976

قد تم تحديث سيارة فورد برونكو موديل 1976 بالكامل لتعود لحالتها الشبيهة بالأصلية، حيث أن السيارة مازالت تحتوي علي شبكة أمامية جديدة، ومصابيح أمامية جديدة، وصداد أمامي جديد مع لمسات جانبية وخلفية من الكروم اللامع، بالإضافة إلى العجلة الاحتياطية الخلفية والتي تم تغطيتها بالجلد مع شعار برونكو.

فورد برونكو موديل 1976

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فورد برونكو موديل 1976

تأتي سيارة فورد برونكو موديل 1976 بمقاعد مكسوة بمزيج من القماش، وفرش لأرضية السيارة باللون البني، وبها أيضا مقصورة قيادة مكيفه، مع الحفاظ على التصميم الأصلي لمقصورة القيادة بدون تعديلات.

فورد برونكو موديل 1976

تستمد سيارة فورد برونكو موديل 1976 قوتها من محرك ثماني الأسطوانات على شكل "V" سعة 5000 سي سي، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك، وبها نظام تعليق وتوجيه حديث ونظام مكابح متطور.

فورد برونكو موديل 1976

والجدير بالذكر أن سيارة فورد برونكو موديل 1976 تتميز بالحالة الأصلية وتقدم السيارة بالهيكل الأصلي بدون تغيير أو تعديل أو قطع بهيكل السيارة.

سيارة فورد فورد سيارة فورد برونكو برونكو موديل 1976 فورد برونكو موديل 1976

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