سوق المستعمل| اركب فورد أمريكي بـ 70 ألف جنيه

يقدم داخل السوق المصري للسيارات المستعملة العديد من إصدارات شركة فورد الأمريكية، وتناسب تلك السيارات مختلف أذواق المواطنين بفضل هيكلها المتين ومحركها القوي ، ومن هذه الطرازات سيارة فورد مونديو موديل 1998 وهي سيارة رياضية صغيرة الحجم، بدأت فورد في صناعتها عام 1992 وظهرت في الأسواق عام 1993.

سيارة فورد مونديو موديل 1998

سيارة فورد مونديو موديل 1998

مواصفات سيارة فورد مونديو موديل 1998

تستمد سيارة فورد مونديو موديل 1998 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة باللون الفضي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 190 ألف/كم.

سيارة فورد مونديو موديل 1998

تأتي مقصورة سيارة فورد مونديو موديل 1998 بالعديد من المميزات منها، زجاج أمامي كهربائي، وزجاج خلفي كهربائي، وسنتر لوك، وتكيف، وباور، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي بالأبواب الأربعة، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، ومساحات إضافية بالأبواب الجانبية للتخزين، ومساحة إضافية للتخزين بالدرج الأمامي المتواجد في التابلو، ومخارج تكيف أمامية، وأحزمة أمان أمامية.

سيارة فورد مونديو موديل 1998

تظهر سيارة فورد مونديو موديل 1998 من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، أضاءه أمامية، وفتحات لمصابيح الضباب الأمامية، وإضاءة خلفية، ومرايات جانبية يمكن ضمها يدويا والتحكم بضبطها من الداخل أيضا بشكل يدوي، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب خارجية باللون الأسود، ومرايات جانبية باللون الأسود، وإشارات بالمصابيح الأمامية والخلفية، وإشارات صغيرة علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه السيارة، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة فورد.

سيارة فورد مونديو موديل 1998

سعر سيارة فورد مونديو موديل 1998

تتوافر سيارة فورد مونديو موديل 1998 للبيع بسعر 70 الف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

