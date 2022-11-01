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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تشوق جمهورها لإصدار رينجر رابتور رالي موديل 2023

فورد رينجر رابتور
فورد رينجر رابتور

كشفت  فورد  الأمريكية النقاب عن شاحنتها "رينجر رابتور" في وقت سابق من هذا العام ولكن صانع السيارات في ديربورن يستعد حاليا على قدم وساق لإزاحة الستار عن نسخة أكثر قوة خاصة بالسباقات من  فورد  رينجر رابتور 2023 اليوم، 1 نوفمبر خلال فعاليات يوم كأس ملبورن وهو سباق الخيل الأسترالي الذي يقام سنويًا في أول ثلاثاء من شهر نوفمبر. لإثارة ضجة وزخم حول العرض الأول للطراز، تم نشر مقطع فيديو تشويقي قصير على قنوات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

من السابق لأوانه تحديد الشكل الجديد للشاحنة ذات الأداء العالي، لكن الأضواء الإضافية تشير إلى أنه نسخة جاهزة للمشاركة في أحداث مثل Baja 1000.  ولكن من المتوقع أن تكون فرود رينجر رابتور الجديدة شبيهة إلى حد كبير بسيارة فورد رينج رابتور R وهي تاـي بالفعل من المصنع مع وضع نمط قيادة Baja مخصص ، مما يعني أنه تم تصميمها من البداية لتكون متينة بما يكفي للحدث.

على عكس الجيل السابق من  فورد  Ranger Raptor ، فإن الجيل الجديد سيتم طرحه في أمريكا الشمالية حيث أكدت العلامة التجارية التأكيد على طرحه للبيع بحلول عام 2023. ومن المرجح أن تحصل الولايات المتحدة وكندا على نسخة الأداء العالي بقوة 392 حصانًا و 583 نيوتن متر من عزم الدوران، بينما سيتم طرحها في أسواق أوروبا بقوة تصل إلى 288 حصانًا و 491 نيوتن متر (362 رطل قدم) من محركها V6 EcoBoost مزدوج التربو وذلك بسبب لوائح الانبعاثات الأكثر صرامة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

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مع شاحنة البيك أب القوية فورد رينجر رابتور رالي موديل 2023 الجديدة ، تقوم الشركة بعمل ديناميكيات الأداء بشكل مختلف عن طريق التحول من محرك رباعي الأسطوانات مزدوج التربو إلى محرك غاز V6. في أسواق مختارة ، يوجد أيضًا محرك ديزل V6 لإصدارات بلا معالجة الـ  Raptor والتي من المتوقع أن تنافس بقوة شاحنة فولكس فاجن أماروك من الجيل الثاني.

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