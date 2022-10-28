فورد تغلق شركة Argo للسيارات ذاتية القيادة لهذا السبب

قامت شركة "فورد موتورز" الأمريكية بإغلاق شركة Argo AI للذكاء الاصطناعي الخاص بتطوير عقل ذكي يسمح بالقيادة الذاتية بالكامل للسيارة ويستخدم المستوى 4 من القيادة المستقلة والذي كان حتى وقت قريب قيد التطوير.

بررت العلامة التجارية فورد قرارها الجديد، بأنها لا ترى أي قيمة للمستهلك من هذه التقنية، وبالتالي لن يكون هناك تدفق نقدي محتمل وإيرادات منها، بدلاً من ذلك ، ستركز فورد على أنظمة مساعدة السائق المؤتمتة من المستوى 2+ والمستوى 3 التي طورتها داخليًا تحت اسم العلامة التجارية BlueCruise.

قال جيم فارلي ، الرئيس التنفيذي لشركة "فورد"، خلال حديثه مع المحللين الماليين من بورصة وول ستريت في مكالمة هاتفية تناولت أرباح الربع الثالث لعام 2022 بعد ساعة من إغلاق الأسواق وإعلان وفاة مشروع Argo AI: "ما زلنا نؤمن بتقنية المستوى الرابع، سيكون لها تأثير مهم في التنقل الذكي وحياة الناس، ولكن تم استثمار ما يقرب من 100 مليار دولار على هذه التقنية بالفعل ولم نتبين منها أي فائدة منها بالنسبة للعميل، أو كيف نتحصل على إيرادات"

استثمرت كلا من شركات فورد الأمريكية و فولكس فاجن الألمانية و ما يصل إلى مليار دولار في مشروع شركة Argo AI الناشئة في عام 2017 لتطوير تقنية المركبات ذاتية القيادة من المستوى الرابع. كما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة فورد خلال مكالمته الأخيرة مع المحللين أن مجموعة فورد ستستمر في تطوير L2 + و L3 وستضم بعض التقنيين المعينين من Argo AI.

بالمثل أعلنت أيضا فولكس فاجن أنها لم تعد تستثمر في Argo AI ، قائلة إنها ستركز جهودها في تطوير القيادة الآلية مع الشراكات الحالية في كلا من "بوش" Bosch و Horizon Robotics في الصين ، وفقًا لتقارير رويترز.

على صعيد المركبات الكهربائية ، قالت شركة فورد إنها ستعمل على تحديث مجموعة مركباتها الكهربائية في العامين القادمين أي 2023 و 2024 من خلال استخدام منصة هندسية جديدة التي ستسمح ببرامج قابلة للتحديث بانتظام عبر الهواء. قال فارلي إن هذه المركبات الكهربائية من الجيل التالي سيمكن تحديثها في نهاية المطاف لتعمل بتقنيات المستوى الثاني والثالث من القيادة الذاتية وستكون مبرمجة لتستطيع التحديث حتى إلى المستوى الرابع والخامس من القيادة الذاتية وهي المرحلة التي ما زالت الشركة بعيدة عنها كليا، لكنها تنوي تقديمها في المستقبل البعيد.