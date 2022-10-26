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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تعلن رسميا سعر طرازها اسكيب موديل 2023 .. تفاصيل

فورد اسكيب موديل
فورد اسكيب موديل 2023

أعلنت شركة فورد عن أسعار طرازها الجديد فورد اسكيب موديل 2023 في الأسواق العالمية، وذلك بعدما حصلت اسكيب علي تحديثات جديدة، حيث أن فورد اسكيب تنتمي إلي فئة السيارات الـ SUV.

 فورد اسكيب موديل 2023

وبالتالي فأن سعر سيارة فورد  اسكيب Base موديل 2023  في السوق العالمي سيبدأ من 27.500 دولار أمريكي، وذلك يجعلها أغلى بـ 315 دولار أمريكي من سيارة اسكيب S موديل 2022.

 فورد اسكيب موديل 2023

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 فورد اسكيب موديل 2023

وتأتي سيارة فورد اسكيب ستاندر موديل 2023 بسعر 28.995 دولار أمريكي، أما بالنسبة إلي سعر فورد اسكيب Active موديل 2023 فيبدأ من 30.340 دولار أمريكي، وتقدم نسختي Base و Active بشكل أساسي بنظام دفع FWD واختياريا بنظام دفع كلي للعجلات AWD مقابلة مبلغ إضافي .

 فورد اسكيب موديل 2023

وتطرح سيارة فورد اسكيب ST-Line Select و ST-Line Elite موديل 2023 في السوق العالمي بسعر 35.535 دولار أمريكي، ويوجد في هذه النسخ محرك ايكوبوست، ويبدأ سعر اسكيب Platinum من 37.460 دولار أمريكي .

 فورد اسكيب موديل 2023

وتقدم سيارة فورد اسكيب هايبرد موديل 2023 بسعر يبدا من 39.955 دولار أمريكي، ويجمع ذلك الطراز بين محرك بنزين ايكوبوست سعة 2500 سي سي، مع محرك كهربائي يتم شحنه بواسطة مقبس وبالتالي هذه تكون اغلي نسخة في مجموعة فورد موديل 2023 .

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