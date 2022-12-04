ثمرة من الكثرى قبل النوم | ماذا تفعل لجسمك؟

إليك الحل الأمثل لمشكلة الجوع قبل النوم فمن الأفضل تناول وجبة خفيفة قبل النوم ولا تأكل الوجبات الدسمة حتى لا تسبب لك الأضرار، حيث الفواكه من أفضل خيارات الوجبات الخفيفة قبل النوم أو عندما تشعر بالقليل من الجوع في الليل.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير الفوائد الصحية لتناول الكمثرى قبل النوم وفقا لموقع بولد سكاى.

1.من فوائد أكل الكمثرى تساهم في إنقاص الوزن، وذلك فإنها تُعتبر وجبة خفيفة قبل النوم في تقليل الوزن.

2.تحتوي على كمية قليلة من السعرات الحرارية.

3.الكمثرى تحتوي على الألياف التي قد تسهم في إنقاص الوزن من خلال إبطاء عملية الهضم وسرعة الشعور بالشبع.

4. وهذه الألياف تساعد على الحفاظ على مستويات السكر في الدم وذلك عن طريق تأخير امتصاص السكر في مجرى الدم.

فوائد الكمثرى للقولون:

هناك فوائد الكمثرى للقولون لاحتوائه على الألياف، عند تناول فاكهة واحدة من الكمثرى متوسطة الحجم فهي تحتوي على 6 غرام من الألياف، أي ما يعادل حوالي 22% من القيمة اليومية بناءً على نظام غذائي مكون من 2000 سعرة حرارية، وهذا يساعد في فيما يلي:

1.يساعد في تنظيم حركة الجهاز الهضمي، حيث هنا تكمُن فوائد الكمثرى للإمساك عن طريق إضافة الرطوبة إلى الفضلات مما يسهل خروجها من الجسم دون الإصابة بالإمساك.

2.يساعدك على الوقاية من الإصابة بسرطان القولون.

3.لوجود الألياف القابلة للذوبان من امتصاص الرطوبة، ما يساعد على تخفيف الإسهال.

فوائد الكمثرى للرجال:

ومن ضمن الفوائد العظيمة للكمثرى عند الرجال منها فوائد الكمثرى للجنس، فهي تعمل على:

1. تقلل من خطر الإصابة بضعف الانتصاب، وذلك ينتج عند تناول حصة واحدة على الأقل يوميًا من الكمثرى.

2.وقد أكد العالم الشهير الدكتور إريك ريم من جامعة هارفارد، بأن "ضعف الانتصاب غالبًا ما يكون مقياسًا مبكرًا لضعف الأوعية الدموية ويوفر فرصة حاسمة للتدخل ومنع أمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية وحتى الموت.

لكن ينصحك الطبيب بأن لا تنتظر حتى تتعامل مع الضعف الجنسي لتتولى مسؤولية صحتك، كل ما عليك هو إضافة الكمثرى لنظام يومك الغذائي.

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3.تحتوي الكمثرى على نسبة عالية من فيتامين سي، وهو فيتامين قد يعزز الرغبة الجنسية.

تشير الدراسات إلى أن فيتامين C، عند تناوله كغذاء (وليس كمكملات غذائية)، يحمي الرجال من سرطان البروستاتا.

4.تحتوي على حمض الفوليك، الذي يستخدمه الجسم لإنتاج خلايا الحيوانات المنوية.

5.ومن ضمن فوائد الكمثرى للرجال فهي تزيد من الرغبة الجنسية بشكل غير مباشر عن طريق وصول الدم إلى أعضائه التناسلية، يحتاج الرجل إلى قلب سليم يعمل بشكل صحيح.

6.والكمثرى مصدر كبير للدهون الأحادية غير المشبعة، هي نوع من الدهون تقلل مستويات الكوليسترول السيئ، بتناول الكمثرى تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبات القلبية.

فوائد الكمثرى للمعدة:

إن تناول فاكهة الكمثرى يعمل على إبطاء نمو البكتيريا الضارة بالجهاز الهضمي مثل جرثومة المعدة (بالإنجليزية: Helicobacter Pylori or H. Pylori)، ولا تؤثر على البكتيريا المفيدة بالمعدة وهذا ضمن فوائد الكمثرى للمعدة الشائعة، منها ما يلي:

1.يُفضل تناولها لتخفيف من الأعراض المصاحبة القرح المعدية.

2.تعمل على الوقاية من الإصابة بالقرح المعدية وذلك بسبب محتوى الإجاص من الألياف الغذائية التي تقلل من كمية الحمض في المعدة.

3.تُخفف من الانتفاخ والألم، ويساعد حالات القرح المعدية بشكل ملحوظ.

فوائد الكمثرى للتخسيس:

ومن فوائد فاكهة الكمثرى أن لها فوائد الكمثرى للتخسيس:

1.فهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة من الوقت لأنه يتم هضمها ببطء.

2.إذ قد يصل محتوى الألياف في حبة الإجاص متوسطة الحجم إلى 6 غرام، أي ما يعادل 24% من نسبة الاحتياج اليومية.

3.أنها تعد مصدرًا ممتازًا لفيتامين ج.

4.ثمرة كمثرى متوسطة الحجم تحتوي على ما يقارب 100 سعرة حرارية فقط، فهي منخفضة السعرات الحرارية.

فوائد الكمثرى لمرضى السكري:

إحدى فوائد الكمثرى الرائعة هي فوائد الكمثرى للسكري:

1.قد أكدت دراسة سابقة، بأن الكمثرى تقلل من خطر الإصابة بالنمط الثاني من داء السكري، وذلك لاحتوائها على مادة الأنثوسيانين، التي ثبت أنها تساعد على ضبط نسبة السكر في الدم.

2.وهناك بحث آخر يشير إلى عند تناول التفاح والكمثرى معًا يحد من الإصابة بالسكري بنسبة تصل إلى 18%.