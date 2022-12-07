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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل الانتهاء من تصويره.. مخرج رمضان كريم 2 يتركه من أجل جميلة

سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز

قام المخرج سامح عبد العزيز بترك مسلسل رمضان كريم 2 بعدما أنهى تصوير عدد كبير من المشاهد خلال الفترة الماضية ، وذلك من أجل تولي مهمة إخراج مسلسل جميلة من بطولة ريهام حجاج . 

 

وتقوم الشركة المنتجة حاليا بالبحث عن مخرج آخر لاستكمال تصوير مسلسل رمضان كريم 2 خاصه وان العمل ضخم ويضم عدد كبير من الممثلين والأحداث . 

وشهد الجزء الثاني انضمام مجموعة من الفنانين الجدد وخلق لهم خطا دراميا جديدا بعيدا تماما عن الجزء الأول، وعلى رأس هؤلاء الفنانين الممثلة ويزو والتى تظهر فى الجزء الثاني بصحبة زوجها شريف ويكونان أسرة جديدة فى الحارة التى يعيش فيها سيد رجب.

كما يظهر أيضا الفنان بيومي فؤاد فى الجزء الثاني من المسلسل ليكون واحدا من مفاجئات الموسم الثاني للمسلسل.

وطرأ الجزء الثاني من المسلسل الكثير من التغيرات نظرا لوجود حالات وفاة بين نجوم الجزء الأول، وعلى رأسهم الفنان الكبير محمود الجندي الذي كان يجسد شخصية الحاج كريم شقيق سيد رجب بالمسلسل، كما توفيت أيضا الفنانة الكبيرة أحلام الجريتلى، والتى كانت تجسد شخصية والدة هشام، من نجوم الحارة الشعبية، ويعمل مع سيد رجب بالمحافظة.

الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم من بطولة كل من سلوي عثمان ، سيد رجب ، وزيزو ، نجلاء بدر ، سلوي خطاب ، سلوي محمد علي ، محمد لطفي .

رمضان كريم 2 بيومي فؤاد نجلاء بدر الفنان بيومي فؤاد عيد سلوى محمد علي ريهام حجاج محمد لطفي

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