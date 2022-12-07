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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة : علي معلول فرق بقوة في مباراة الأهلي أمام غزل المحلة

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي لعب مباراة جيدة أمام غزل المحلة، وقدم أداءً مميزًا، واستطاع تحقيق الانتصار بسبب الضغط العالي الذي مارسه لاعبو المارد الأحمر على المنافس.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC الفضائية: "الأهلي كان قد فاز في المباراتين الماضيتين ولم يقدم الأداء المنتظر، عكس اليوم أمام غزل المحلة نجح في تحقيق فوز وبأداء جيد، هناك لاعبون أثروا في أداء الأهلي امام الغزل منهم محمد عبدالمنعم الذي نجح في إعادة الدفاع للمسار الصحيح، هناك فارق شاسع بين ثنائية ربيعة مع ياسر ابراهيم".

وأضاف: "ياسر إبراهيم مدافع هجام، لذلك محمد عبدالمنعم دوره كبير، لأنه يلعب بشكل رائع (ظابط إيقاع) لخط دفاع الأهلي، كما أن بيرسي تاو ظهر بشكل جيد وسجل هدفا، ولاعبي الاهلي كانوا في حالة تركيز، وعلي معلول فرق بشكل كبير".

وواصل: "درجة تركيز لاعبي الأهلي عالية ولياقتهم البدنية في حالة جيدة، الفريق ظهر ضاغطًا على المحلة بشكل جيد طوال الـ90 دقيقة، وتلك اللياقة تحسب لمخطط الأحمال الموجود مع كولر، وكان هناك 5 او 6 لاعبين يضغطون على المحلة في نصف ملعبهم".

وأكمل: "محمد الشناوي أخطأ في أكثر من كرة، فهو يريد التمرير على الأرض وكاد يقع في أخطاء وكان عليه التشتيت".

وواصل: "بابا فاسيليو حقق نتائج جيدة مع المحلة في المباريات السابقة، لكنه انشغل بأمور آخرى للحصول على راتب كبير وتلقى عرضا من سيراميكا كليوباترا، اليوم الاهلي ضغط على الملعب بشكل قوي، وكولر صرح بعد اللقاء أنها كانت مواجهة سهلة".

وزاد: "بعد لقاء الأهلي، بابا فاسيليو أثبت أنه عندما يواجه فريق كبير سيكون عاجزًا".

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