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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماك الشرقاوي من واشنطن: مصر هي بوابة إفريقيا حاليا.. فيديو

الدكتور ماك الشرقاوي
الدكتور ماك الشرقاوي

أكد الدكتور ماك الشرقاوي كاتب ومحلل سياسي من واشنطن، أن القمة الامريكية الأفريقية الثانية في واشنطن أنها قمة هامة و توقيتها في غاية الأهمية، مضيفاً أن العالم يمر بأزمة إقتصادية طاحنة، بعد أزمة كورونا، و الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف "الشرقاوي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "CBC"، أن العالم يحتاج إلى التفكير الإبداعي و الخروج عن التفكير النمطي، مؤكداً أن إفريقيا معادلة لحل الأزمات، وتضم أجود أراضي زراعية في العالم، و مليئة بالخامات، و الموارد و الطاقة الشبابية.


وأوضح كاتب ومحلل سياسي، أن أكثر من 60% من سكان إفريقيا شباب، والقارة الإفريقية مكان مهم، بالنسبة للعالم كله، لافتاً إلى، أن مصر هي بوابة إفريقيا حالياً ، و مصر مستعدة بـ12 ميناء و قناة السويس، وثورة لوجيستيه.

 

ماك الشرقاوي واشنطن القمة الأمريكية الإفريقية الحرب الروسية الأوكرانية بوابة أفريقيا مصر

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