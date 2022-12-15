ماك الشرقاوي من واشنطن: مصر هي بوابة إفريقيا حاليا.. فيديو

أكد الدكتور ماك الشرقاوي كاتب ومحلل سياسي من واشنطن، أن القمة الامريكية الأفريقية الثانية في واشنطن أنها قمة هامة و توقيتها في غاية الأهمية، مضيفاً أن العالم يمر بأزمة إقتصادية طاحنة، بعد أزمة كورونا، و الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف "الشرقاوي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "CBC"، أن العالم يحتاج إلى التفكير الإبداعي و الخروج عن التفكير النمطي، مؤكداً أن إفريقيا معادلة لحل الأزمات، وتضم أجود أراضي زراعية في العالم، و مليئة بالخامات، و الموارد و الطاقة الشبابية.



وأوضح كاتب ومحلل سياسي، أن أكثر من 60% من سكان إفريقيا شباب، والقارة الإفريقية مكان مهم، بالنسبة للعالم كله، لافتاً إلى، أن مصر هي بوابة إفريقيا حالياً ، و مصر مستعدة بـ12 ميناء و قناة السويس، وثورة لوجيستيه.