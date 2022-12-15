أستاذ اقتصاد: القمة الأفريقية الأمريكية تناقش تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على العالم

قالت الدكتورة سالي فريد رئيس قسم السياسة والاقتصاد والدراسات الأفريقية بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة؛ إن القمة الأمريكيه الإفريقية هامة بعد الظروف التي مر بها العالم وتؤكد رغبة الإدارة الأمريكية في تغيير استراتيجيتها نحو العالم أجمع والاهتمام بالجوانب الأقتصادية في أفريقيا ولدراسة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على دول العالم.

وأضافت سالي فريد خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز الإخبارية؛ أن الكثير من الدول حدث فيها عجز في موارد الطاقة كما أن أمريكا لديها رغبة في تأمين موارد الطاقة في الدول العربية والإفريقية علاوة على استخدام فرص الإستثمارات في الطاقة النظيفة.

وأوضحت رئيس كلية سياسية وإقتصاد؛ أن القمة ستناقش ملفات المنح التي صرحت الإدارة الأمريكية أن تعطيها للدول الإفريقية بما يعادل 55 مليار دولار بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين إفريقيا وأمريكا؛ مضيفة أن هذه القمة هي الثانية منذ فترة تولي باراك أوباما.